O criador da Feira Motim, Leandro Mello, recebeu o Prêmio JK do Correio Braziliense na categoria Economia Criativa. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (18), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Para Leandro, a homenagem tem um significado especial por reconhecer sua trajetória profissional e sua relação com o jornal, onde trabalhou por dez anos, entre 2009 e 2018. “O Correio Braziliense foi uma escola para mim. É um reconhecimento de um trabalho que a gente vem construindo há mais de 12 anos”, afirmou.

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Segundo Leandro, a Feira Motim está prestes a chegar à 23ª edição e já reuniu mais de 3 mil expositores ao longo de sua trajetória. “É um prazer para a gente poder trazer um pouco do Brasil para o DF e marcar esse espaço dentro da cultura e da arte gráfica de Brasília”, afirmou.

Ao receber o reconhecimento, Leandro também relembrou os tempos de redação. Na editoria de Arte do Correio, ele e os colegas produziam, de maneira amadora, um pequeno jornal inspirado nas experiências do cotidiano profissional. Mais tarde, a equipe da Motim percorreu o Brasil para conhecer outras feiras e ampliar o repertório. A partir dessas experiências, Leandro criou um evento que, segundo ele, “representa o Centro-Oeste”.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição doPrêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Soares