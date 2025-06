Feira Motim terá edição nacional na Galeria dos Estados no fim de semana

Entre sábado (7/6) e domingo (8/6), a feira colaborativa de arte impressa Motim chega à Galeria dos Estados para a sua 17ª edição. Criada por Leandro Mello e produzida de forma independente e colaborativa, a Motim passou a ser realizada com duas edições maiores, no meio e no final do ano, e edições sazonais, menores.

Leia também: O triste passado de Benny Blanco

Com participantes das cinco regiões do Brasil, a feira conta tanto com referências quanto com iniciantes da arte impressa e tem como um de seus objetivos ser um ponto de convergência da produção nacional, além de proporcionar o desenvolvimento de artistas locais em um contato direto com o público. A estimativa de pessoas alcançadas ao longo das edições, que ultrapassa 100 mil pessoas, sendo 20 mil apenas na edição de 2024 na Galeria dos Estados.

Leia também: O diagnóstico de Parkinson do vocalista do a-ha

A 17ª edição conta com mais de 325 expositores confirmados. Os criadores diversos, utilizam diferentes suportes, que passeiam por modalidades como artes plásticas, design, ilustração, histórias em quadrinhos e publicações. Na ocasião, a praça de alimentação da feira entra no clima das festividades juninas, com um arraial repleto de pratos típicos à venda.

Leia também: ‘Manchild’: o novo single de Sabrina Carpenter

Dentre os destaques da edição está a relevante quantidade de cartunistas/quadrinistas de fora do Distrito Federal na programação. Além de selos editoriais de quadrinhos participam também autores com grande projeção a partir da internet como Paulo Moreira, Gabriel Dantas, Will Tirando e Batatinha Fantasma.

Serviço

17ª Motim – Feira Colaborativa de Arte Impressa

Sábado (7/6) e domingo (8/6), de 11h às 20h, na Galeria dos Estados (Setor Bancário Sul, Quadra 2). Com entrada gratuita e livre

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel