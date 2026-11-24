A banda Sereníssima em apresentação, levando o tributo à Legião Urbana aos espaços públicos do Distrito Federal. - (crédito: Divulgação)

A banda Sereníssima realiza um circuito de cinco apresentações gratuitas em espaços públicos do Distrito Federal. O projeto leva ao público um show tributo à Legião Urbana em diferentes regiões administrativas, com o propósito de aproximar a música dos espaços de convivência e circulação cotidiana.

As apresentações ocupam áreas urbanas no Guará, no Eixão do Lazer, em Samambaia, Ceilândia e Taguatinga. A iniciativa promove o acesso gratuito à música e valoriza a relação entre cultura, território e memória musical.

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Programação nos espaços públicos

As apresentações ocorrem de novembro de 2026 a março de 2027, sempre aos domingos. Confira a programação:

Guará: dia 29 de novembro, às 14h, na altura da QI 27 do Guará II, na Rua do Lazer.

Brasília: dia 6 de dezembro, às 14h30, no Rock no Eixão, na altura da 204 Norte.

Samambaia: dia 10 de janeiro, às 15h, no estacionamento ao lado do Porks, na Rua do Lazer.

Ceilândia: dia 7 de fevereiro, às 15h, na Rua do Porks, na Rua do Lazer.

Taguatinga: dia 7 de março, às 15h, no Taguaparque, em frente à administração, na Rua do Lazer.

Rock e patrimônio cultural

O projeto amplia a presença da música em locais abertos e resgata um repertório ligado à memória cultural de Brasília. A Lei nº 5.615/2016 reconheceu o rock como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal.

O Decreto nº 42.074/2021 instituiu a Rota Brasília Capital do Rock. A norma reconhece pontos e marcos importantes dessa trajetória musical na capital do país.

Trajetória da Sereníssima

Criada em Brasília no ano de 2020, a Sereníssima trabalha para manter viva a obra da Legião Urbana e o legado de Renato Russo. O grupo apresenta arranjos fiéis aos originais, energia e emoção, reunindo grandes clássicos e músicas do lado B.

A banda já percorreu palcos e eventos pelo Brasil para conectar diferentes gerações de ouvintes. Gabriel Ribeiro (voz e violão), Guilherme Lucini (guitarra), Félix Canchari (baixo) e Gabriel Valério (bateria) formam o quarteto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.