Aos 85 anos, Ney Matogrosso anuncia shows em estádios em 2027; veja as datas

O cantor Ney Matogrosso irá realizar shows em estádios a partir do ano que vem na turnê "85 anos de ousadia". O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (26/8), com datas em cinco capitais já definidas.
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A estreia será no Nubank Parque, em 30 de janeiro de 2027 e a previsão de encerramento é dia 18 de dezembro do ano que vem no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. As outras datas já confirmadas são na Arena da Baixada, em Curitiba no dia 3 de abril; no Classic Hall, no Recife, dia 17/4, e em Belo Horizonte, no estádio Mineirão, em 1º de maio.
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Brasília ainda não tem data confirmada para receber a turnê.
A pré-venda começa nesta quinta (27/8), às 10h, para clientes Itaú Personnalité e Private e, no dia seguinte, no mesmo horário, para os demais clientes Itaú Unibanco. A venda para o público em geral começa na segunda-feira (31), às 12h, no site e às 13h, na bilheteria oficial.
Os figurinos da turnê irão atravessar diferentes fases de sua carreira e serão totalmente feitos para os shows. A divulgação teve fotos de David LaChapelle, famoso fotógrafo que já clicou nomes lendários da cultura pop, como Madonna, Elton John, Lady Gaga, entre outros.
"A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar. Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos", disse Ney em comunicado enviado à imprensa.
O cantor destacou que não se trata de uma turnê de despedida ou um aviso de aposentadoria.
A expectativa é que outras cinco capitais recebam shows da turnê, com datas a serem anunciadas.
"Ney Matogrosso - 85 Anos de Ousadia": datas dos shows da turnê
- São Paulo - 30/01/27 - Nubank Parque
- Curitiba - 03/04/27 - Arena da Baixada
- Recife - 17/04/27 - Classic Hall
- Belo Horizonte - 01/05/27 - Esplanada do Mineirão
- Rio de Janeiro - 18/12/27 - Maracanã
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