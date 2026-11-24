Popularmente usadas para dizer coisas que não podem ser escritas, como expressões e reações, e também descontrair nas conversas, as figurinhas ganharão novas possibilidades com a incrementação de áudio. A nova funcionalidade do Whatsapp pegou os usuários de surpresa nesta terça-feira (24/11) e virou um dos assuntos mais falados nas redes sociais.

As figurinhas sonoras são identificadas com um desenho de um pequeno alto falante no canto superior da imagem, que, ao ser clicado, emite um som. A novidade faz parte de uma atualização do aplicativo que também traz o recurso de agendar o envio de mensagens.

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Por ser uma atualização recente, a criação de figurinhas sonoras ainda não está disponível para todos os usuários. A Meta, dona do aplicativo de mensagens, não divulgou nenhum comunicado oficial sobre as novas atualizações.

O Correio entrou em contato com a empresa, mas não obteve resposta até o momento. Entretanto, o novo recurso do aplicativo já está divertindo os internautas.

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Estagiário sob supervisão de Paulo Floro