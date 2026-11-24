Popularmente usadas para dizer coisas que não podem ser escritas, como expressões e reações, e também descontrair nas conversas, as figurinhas ganharão novas possibilidades com a incrementação de áudio. A nova funcionalidade do Whatsapp pegou os usuários de surpresa nesta terça-feira (24/11) e virou um dos assuntos mais falados nas redes sociais.
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As figurinhas sonoras são identificadas com um desenho de um pequeno alto falante no canto superior da imagem, que, ao ser clicado, emite um som. A novidade faz parte de uma atualização do aplicativo que também traz o recurso de agendar o envio de mensagens.
Por ser uma atualização recente, a criação de figurinhas sonoras ainda não está disponível para todos os usuários. A Meta, dona do aplicativo de mensagens, não divulgou nenhum comunicado oficial sobre as novas atualizações.
O Correio entrou em contato com a empresa, mas não obteve resposta até o momento. Entretanto, o novo recurso do aplicativo já está divertindo os internautas.
a twitterização do whatsapp seriooo nunca mais vou digitar uma mensagem na vida https://t.co/WeESMfXcuA— julio (@sitioooooo) November 24, 2026
Estagiário sob supervisão de Paulo Floro
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