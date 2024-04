Ana Cañas traz a Brasília o show em homenagem a Belchior

Um dos shows de maior sucesso nos últimos anos no Brasil, Ana Cañas toca Belchior chega às últimas datas e é a vez de Brasília se despedir deste evento musical criticamente aclamado que lotou teatros em todo o país. O show será nesta sexta-feira (5/4), no Teatro La Salle, a partir das 21h.

Com um repertório repleto de músicas das mais diversas fases da carreira do compositor responsável por canções do calibre de Como nossos pais, A palo seco, Apenas um rapaz latino americano e Sujeito de sorte, Ana promete um reencontro de muitas emoções com o público brasiliense. "Tem momento para rir, se sentir triste, cantar junto e chorar", conta ao Correio.

Em turnê com estas canções há dois anos e meio e tocando esse repertório desde uma live feita em 2020, a cantora garante que vale a pena ir ao show mais uma vez. "Não tem um show igual a outro. Podem ser as mesmas músicas e o mesmo roteiro, mas eu dependo do público, cada um se manifesta de um jeito, e isso conduz a energia do show", avalia. "A experiência do show é estar aberta à vida. Mesmo quem viu o show antes, vale a pena ver de novo", complementa. "A loucura de ser cantora é essa. Eu tenho uma profissão que nunca se repete", conclui.

Porém, ela vai interpretar Um rolê no céu, canção inédita cedida pelos filhos de Belchior para que ela gravasse.