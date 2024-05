No Clube do Choro, saxofonista Carlos Malta homenageia Altamir Carrilho

Carlos Malta se apresenta no Clube do Choro - (crédito: Maria Mazzillo)

Nesta sexta-feira (3/5) e no sábado (4/5), o Clube do Choro receberá, às 20h30, diversos artistas, entre eles Henrique Neto (instrumentista de corda), Márcio Marinho (cavaquinista) e o conhecido “Escultor do vento”, Carlos Malta, instrumentista que domina uma variedade de instrumentos, incluindo diversos tipos de flautas e até mesmo o saxofone. Diretamente do Rio de Janeiro, onde a paixão pela música começou a florescer no coração de Carlos. O músico expressa a profunda admiração pelo compositor e flautista Altamiro Carrilho, que, para ele, é uma referência para todos aqueles que desejam tocar uma flauta. “Altamiro vai além da música, ele nos conquista com as melodias e o amor transmitido por meio da arte.”

O show será uma homenagem ao Altamiro Carrilho. O flautista foi uma figura marcante na infância de Carlos e o inspirou a iniciar a trajetória na música. A infância foi marcada pelos programas de televisão em que Altamiro se apresentava. “Eu ficava horas esperando o programa começar e nem gostava tanto do desenho animado, gostava mesmo da parte que ele aparecia tocando a flauta.”

O universo da música se iniciou dentro de casa para o instrumentista Henrique Neto: “a música para mim é muito mais do que um entretenimento, ela acessa lugares importantes da alma das pessoas”. E garante que será um show bem variado, com melodias comoventes e uma grande oportunidade para as pessoas explorarem um universo de emoções.

Carlos Malta enfatiza a importância de homenagear artistas da capital e deixa uma mensagem para os presentes no evento: “Por meio da música, nossa intenção é levar o público de um lugar para um muito melhor. Meu objetivo é fazer com que a pessoa saia de lá melhor do que chegou.”

Serviço

Carlos Malta no Clube do Choro, Hoje e amanhã, a partir das 20h30 no Clube do Choro. Evento gratuito. Livre para todos os públicos.



*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco