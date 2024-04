Complexo cultural do choro recebe Carlos Malta neste fim de semana

O complexo cultural do choro apresenta diversas opções de programação neste final de semana, pela segunda vez com patrocínio master da Shell. Em destaque está a apresentação do flautista Carlos Malta, na sexta-feira (3/5) e no sábado (4/5). O músico traz repertório no qual homenageia o compositor Altamiro Carrilho.

Carrilho foi uma influência decisiva para despertar em Malta o trabalho com a música. Com a flauta e o auxílio do saxofone e da clarineta, Malta dá nova roupagem aos maiores sucessos do mestre.

Na manhã de sábado (4/5), o Complexo será palco de um programa duplo para a família inteira. O Ensaio aberto, às 10h, será uma grande roda de choro com professores e alunos na área externa da Escola Brasileira de Choro. Às 11h, ocorrerá o Piquenique Chorão, uma experiência de sensibilização e iniciação musical por meio de tambores conduzida pelo percussionista e arte-educador Nego Grilo e pelo multi-instrumentista Lucas Ferrari.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (3/5):

20h30 – Carlos Malta em Tributo ao Mestre

Sábado (4/5):

10h00 – Ensaio Aberto

11h00 – Piquenique Chorão

20h30 – Carlos Malta em Tributo ao Mestre

Serviço:

Complexo Cultural do Choro de Brasília (Espaço Cultural do Choro - Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental), na sexta-feira (3/5) e no sábado (4/5). Acesso livre e gratuito para Ensaio Aberto e programação infantil. Tributo ao Mestre: R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira no site da Bilheteria Digital