Banda Blackmailbox faz show com músicos do DF em solidariedade ao RS

Flyer do evento de arrecadações para o Rio Grande do Sul, da cena alternativa de Brasília - (crédito: blackmailbox/Divulgação)

A situação de calamidade do Rio Grande do Sul preocupa todo Brasil. Pensando nisso, a cena alternativa de Brasília preparou a própria forma de arrecadar dinheiro para enviar para quem está mais necessitado no sul do país. A banda Blackmailbox convidou Lucas Maranhão, Fosco e Jambalaia para o Juntos pelo RS, em que 100% da arrecadação de bilheteria será doada. O evento será neste sábado (25/5), no Zeppelin, e tem opções de ingresso que variam entre R$ 25 e R$ 1000. O importante é fazer a contribuição.

A ideia surgiu da vontade de poder fazer algo com as ferramentas que a banda tinha. "Conversamos com o dono do Zepelim e com algumas bandas que a gente curte e admira, todos toparam na hora, isso foi muito bacana porque demonstra a união por um bem maior", afirma Vítor do Nascimento, guitarrista e vocalista da blackmailbox. "A solidariedade vai ser um elo muito importante dessa corrente e o que podemos oferecer é arte e entretenimento", reflete.

Lucas Maranhão acredita que é um clássico caso em que todo mundo sai ganhando. "Comprando ingressos, você ajuda diretamente instituições civis que estão na linha de frente no Rio Grande do Sul e ainda tem a chance de conhecer artistas independentes da cidade que vem movimentando a cena cultural do Distrito Federal", comenta ao Correio.

Em grandes momentos de crise a arte aparece como uma opção, e é, neste sentido, que o evento surge. "A música tem um poder de unir as pessoas, agora é a hora de usarmos isso para mobilizar o público e fornecer recursos para aqueles que estão na linha de frente", exalta Matheus Carpes, vocalista da banda Fosco que contou que as doações serão enviadas para a Rede de Bancos de Alimentos do RS e para a ONG Campo Bom para Cachorro.