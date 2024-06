Joelma e Banda Djavú animam o Sesc Tradições Juninas neste fim de semana

A Banda Djavú chega no DF nesta sexta-feira (7/6) para agitar o Sesc tradições juninas. O grupo que marcou uma geração com tecnobrega, atualmente é formado pelo idealizador e vocalista Geandson Rios e a cantora Keytte Moreno. Djavú se apresenta gratuitamente no Sesc Ceilândia, com o repertório de músicas mais antigas, que marcaram o sucesso da banda até as composições atuais.

Joelma desembarca em Brasília neste sábado (8/6) para apresentação inédita e gratuita no Sesc Bartolomeu Martins. A cantora, está com um repertório novo, intitulado Isso é Calypso Tour Brasil. Na apresentação, a diva do tecnobrega performa os hits Lágrimas de Sangue; Voando pro Pará e Love you Mon Amour. O Sesc Tradições Juninas 2024, se estende aos finais de semana até o dia 6 de julho.

O embaixador

Diretamente de Olinda, Alceu Valença será a atração desta sexta-feira (7/6) da festa junina do Iate Clube. O público poderá desfrutar de comidas típicas e dança tradicionais de são joão ao som do ícone pernambucano. DJ Renê Ricochet abre o festejo, Alceu dá continuidade ao cantar os maiores sucessos de sua carreira. Para 2024 o Iate Clube preparou um São João ainda maior, com o dobro de número de barraquinhas e atividades para a criançada, comparado ao ano passado.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco