Arraiá do Country Club será realizado neste sábado (29/6)

A festa tradicional do Brasília Country Club, o Arraiá Country Club, será realizada neste sábado (29/6). Entre as atrações estão a Quadrilha Chapéu de Palha e a banda Oxente Cerrado, que toca um repertório ao estilo pé de serra. O diferencial desse arraiá em 2024, é o cardápio gastronômico, com ampla variedade de opções.

No cardápio de comidas típicas de festa junina, acarajé, bobó de camarão, sarapatel, mocotó, além de uma gama de chopes e vinhos. Para a criançada, o Brasília Country Club preparou atividades como brinquedos infláveis, touro mecânico e pescaria. O Clube é decorado especialmente para o evento, que conta com a temática do São-João e fogueira.

O Country Club é o maior clube de Brasília, com 188 hectares doados por Juscelino Kubitschek antes da inauguração da capital. Para além do lazer, o clube possui uma área de preservação de mata, propícia para trilhas e abundante água mineral brotadas de nascentes que abastecem as piscinas e todas as dependências do clube.





Serviço

Arraiá Country Club

Amanhã, a partir das 19h, no Brasília Country Club (Park Way- Núcleo Bandeirante). Ingressos a partir de R$20.



Saiba Mais Brasil Enteado faz acusações ao líder da Bola de Neve: "Chutava minha cabeça"

Enteado faz acusações ao líder da Bola de Neve: "Chutava minha cabeça" Tecnologia Galaxy Buds 3 e Watch Ultra vazam em imagens de alta resolução

Galaxy Buds 3 e Watch Ultra vazam em imagens de alta resolução Tecnologia IA do Google para empresas vai oferecer resultados mais precisos

IA do Google para empresas vai oferecer resultados mais precisos Flipar Escultura de serpente asteca é descoberta em universidade no México

Escultura de serpente asteca é descoberta em universidade no México Tecnologia Novo Steam Controller chega ainda em 2024 para PC e Steam Deck

Novo Steam Controller chega ainda em 2024 para PC e Steam Deck Mundo Debate Trump x Biden: o que é fato ou falso nas declarações dos dois

Debate Trump x Biden: o que é fato ou falso nas declarações dos dois Flipar Relembre 20 cidades fictícias de filmes, séries, livros e animações

Relembre 20 cidades fictícias de filmes, séries, livros e animações Tecnologia Tomar vitaminas diariamente não faz uma pessoa viver mais