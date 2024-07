Rogério Skylab e Mayara Dourado se apresentam na Infinu neste sábado

A Infinu promove neste sábado (13/7) uma programação dupla com Rogério Skylab e Mayara Dourado. A partir das 18h30 a casa recebe a Feira cigana artística com um show de influências mediterrâneas de Mayara, seguida de uma apresentação do mítico Skylab às 21h.





Influências ciganas





A Feira artística é um espaço de respeito a todas as etnias que busca promover a economia criativa da cidade. A arrecadação dos ingressos será destinada a uma associação de comunidade cigana. Mayara traz ritmos árabes, flamenco e latino em uma apresentação de canto e dança.





“O público vai dançar, balançar a saia e levantar o leque com muita energia”, diz Mayara. A cantora será acompanhada pelos músicos Lucas Trigueiro e Patrícia Veloso na homenagem aos antepassados. “A música mediterrânea junta todas as minhas origens”, afirma. Ao som da voz inconfundível de Mayara, a Feira também oferecerá um espaço terapêutico com leitura de cartas e mãos, apresentações de dança cigana, comidas e drinks.

Mayara Dourado (foto: Cassio Regal)

Poesia sem censura





De volta à capital, o polêmico Rogério Skylab sobe ao palco da Infinu para performar os singles recém lançados e os maiores sucessos da carreira. O artista ressalta em entrevista ao Correio que a estrutura dos shows são imutáveis, com momentos de pico e de reflexão.





O show precede o lançamento dos novos discos do cantor, três volumes de A trilogia do fim, cada um produzido por um artista diferente e totalizando quase 50 músicas novas. “Todos da equipe são cariocas, e homenageio essa geração da qual faço parte. Quando se pensa em vanguarda, se pensa muito em paulistas. Quero sublinhar que existem cariocas fazendo um som novo e original”, afirma.





Skylab comenta sobre a controvérsia de seus trabalhos e debate o que é polêmico realmente: “Tem um segmento de público que me ama e outro que me odeia. O país é muito polarizado. Provavelmente essas pessoas que me odeiam são ligadas ao bolsonarismo.” Ele expõe que com o avanço da internet os artistas não são mais protegidos e ficam suscetíveis a ataques em redes sociais.





Em apresentações ao vivo, as letras explícitas são mais bem recebidas do que em álbuns. As casas de show recepcionam as composições com mais liberdade e sem risco de processos





Serviço:

Mayara Dourado e Feira cigana artística

No sábado (13/7), às 18h30, na Infinu (CRS 506 Bloco A Loja 67). Ingressos no Sympla a partir de R$15

Rogério Skylab

No sábado (13/7), às 21h, na Infinu. Ingressos no Sympla a partir de R$60. Não recomendado para menores de 16 anos.