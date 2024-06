Mystic Fair chega em Brasília neste fim de semana (22 e 23/6)

Um dos maiores eventos esotéricos do país chega a Brasília, no sábado e no domingo. A Mystic Fair traz uma programação diversa, com palestras, workshops, terapias e exposições de produtos místicos à venda. Nos dois dias de evento, os participantes poderão se conectar com grandes profissionais da área esotérica ao participar de vivências espirituais.



Entre as atrações confirmadas, destacam-se palestras gratuitas sobre astrologia, tarot, reiki, meditação, wicca, cristais e outras práticas esotéricas que têm ganhado cada vez mais adeptos. O idealizador do evento, Claudiney Prieto, conta que a inspiração para a criação da feira partiu da vontade de promover um espaço onde as pessoas pudessem explorar e se conectar com formas alternativas de espiritualidade e autoconhecimento.

A Mystic Fair oferece uma programação com astrologia, reiki e meditação (foto: fotos: Divulgação)

"Pretendemos fortalecer a conexão das pessoas consigo mesmas e com o universo, promovendo bem-estar espiritual e físico. Além disso, a feira movimenta o mercado esotérico da capital com formas de economia criativa, gerando um ambiente vibrante e acolhedor", ressalta Claudiney.

Os workshops oferecem vivências práticas e interativas aos participantes, no qual as técnicas de autoconhecimento e cura espiritual serão exploradas. Entre os nomes mais aguardados estão o astrólogo e escritor André Mantovanni e a influencer Pri Ferraz. O idealizador afirma que os critérios para a seleção de terapeutas e palestrantes do evento são rigorosos e visam garantir a qualidade e a autenticidade das práticas oferecidas: "Buscamos profissionais qualificados, com ampla experiência e reconhecimento em suas áreas. Priorizamos aqueles que demonstram uma verdadeira paixão pelo ensino e pela promoção do bem-estar espiritual e físico".

As sessões de terapias holísticas oferecidas abrangem massoterapia, aromaterapia, alinhamento de chakras e tachyon terapia, entre outras práticas alternativas. Elas serão conduzidas por terapeutas qualificados e estarão disponíveis gratuitamente para os visitantes.

Mystic Fair (foto: Divulgação)

Na área de exposição, Claudiney antecipa que os expositores, marcas e serviços oferecerão ao público uma ampla gama de produtos esotéricos. Os artigos abrangem livros especializados, incensos aromáticos, cristais energéticos, talismãs, joalheria e itens de decoração mística.

Serviço:

Mystic Fair

No sábado (22/6) e no domingo (23/6), das 10h às 20h, no Espaço Monumental (Setor de Clubes Sul). Ingressos na bilheteria do evento durante os dias da feira.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco