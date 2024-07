Últimos dias para visitar a Brasília Design Week,no Museu Nacional

Em cartaz até dia 4 de agosto, a Brasília Design Week 2024 reúne peças de designers da capital e do Brasil no Museu Nacional da República com duas mostras, intituladas Onde o Plano encontra a Margem e Conexão Brasília. Com curadoria de Nina Coimbra e Dimitri Lociks, a exposição traz um foco para a produção do Distrito Federal, especialmente para a produção dos últimos dois anos. "A exposição é uma proposta de mostrar não só o que a gente é acostumado a ver no sentido de produção de design da cidade, mas uma compreensão de que o design é composto tanto por designers formados quanto por artesãos, artesãs e mananulistas", explica Nina. "Nossa indústria é feita desses encontros, então, conceitualmente, onde o plano encontra a margem é onde se faz o horizonte."

Com 32 artistas, a mostra inclui objetos e mobiliário produzidos no DF com um perfil que a curadora classifica como bastante autoral. "Há uma busca por diferentes materiais orgânicos e inorgânicos, uma mistura do manual com a tecnologia da indústria, que é bastante presente", ressalta Nina. Segundo ela, houve uma mudança bastante significativa na produção da cidade nos últimos anos, que passou de um design muito autorreferente, com peças nomeadas com referências da cidade, como cadeira Alvorada, mesa Torre de TV, para uma linha mais poética. "Agora a gente começa a ver uma outra busca a partir do que foi o modernismo, então há uma ruptura do modernismo que antes a gente não via", diz a curadora. Nomes como Samuel Lamas, Rafaela Gravia, Choque Arquitetura e Aciole Felix assinam trabalhos na exposição.

Nina também fez a curadoria da mostra Plano fora do plano, uma colaboração entre seis artesãos e seis designers. "A gente expôs esse encontro onde eles desenvolveram um protótipo. No final, o que está exposto é o protótipo, mas também o processo em vídeos. Então a gente está falando também da importância do processo criativo e desses encontros que acontecem e que nos fazem ir além", avisa a curadora. O processo foi filmado pela Claraboia Filmes e faz parte da mostra.

Ainda como parte da Brasília Design Week, a mostra Conexão Brasília, com curadoria de Dimitri Lociks, propõe um olhar mais institucional para a área ao explorar a economia do design em temas como fomento, parcerias e políticas públicas. A indústria moveleira é um dos focos, assim como a projeção brasileira em eventos internacionais importantes como a Design Week de Milão. Peças de nomes como Jader Almeida, Sérgio Matos e Victor Leite fazem parte da mostra.