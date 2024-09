10ª edição do Festival Bocadim celebra a diversidade musical

O Festival Bocadim celebra a 10ª edição neste fim de semana. De hoje a domingo (8/9), o evento que surgiu em 2014 traz ao público de Brasília um line-up repleto de diversidade, com destaque para mulheres e artistas pertencentes à cena LGBTQIAPN, proposta recorrente desde o primeiro ano de realização. Entre os principais shows, destacam-se a apresentação do grupo mineiro Lamparina e o esperado reencontro da Banda Uó.

Formada em 2018, a Lamparina, que se apresenta neste sábado (7/9), tem despontado no cenário nacional devido à sonoridade que transita entre a MPB e o pop, utilizando vários elementos da música brasileira. "Há essa necessidade histórica de categorizar as bandas em nichos específicos. A gente, no entanto, fica fora de qualquer gênero de forma específica, diríamos, de forma até pretensiosa, que pertencemos a todas", define Stênio Galgani.

Sucesso dos anos 2010, a Banda Uó, por sua vez, é responsável por encerrar o festival, no domingo. Intitulada O Reencontro, a turnê dá fim a um hiato de seis anos do grupo, que, em 2018, deu até logo a um dos principais públicos do trio. "Brasília era nossa segunda casa. Nós sempre estávamos pela cidade e isso era um privilégio naquela época, se pensarmos que tiveram cidades que fomos apenas uma vez e outras que nunca nem chegamos a ir", afirma Mateus Carrilho, integrante do grupo goiano.

Aos fãs que marcaram presença na turnê de despedida, o trio de música pop, formado também por Candy Mel e Davi Sabbag, garante que, neste domingo, verão um show completamente diferente. "A gente quer soar totalmente inédito. Esse é o espírito da Banda Uó. Acho que o que as pessoas irão encontrar de igual é a nossa diversão e o nosso amor por estar no palco, só que agora muito melhores", adianta Mateus.