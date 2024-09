Vitor Ramil faz show no Clube do Choro em homenagem ao Sul

Vitor Ramil se apresenta no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O gaúcho Vitor Ramil desembarca em Brasília nesta sexta (13/9) para um show no Clube do Choro em homenagem ao Rio Grande do Sul. O espetáculo Estrela, estrela revisita composições da adolescência do cantor, gravadas por Gal Costa em 1981, e tema de novela da Globo em 2023.

O estilo musical de Vitor é descrito como a estética do frio, que, segundo ele, singulariza o Rio Grande do Sul dentro do Brasil, como uma região de fronteira associada a ideias de liberdade, diversidade, miscigenação e criatividade. "É uma insurreição estética e identitária, uma reação aos estereótipos da gauchidade e da brasilidade", argumenta Vitor, que também escreve um livro homônimo para ser lançado ano que vem sobre o tema.

Orgulhoso das origens gaúchas, Vitor alerta para o público não confundir a homenagem com o tradicionalismo: "O propósito é considerar o frio como um símbolo nosso no contexto do país tropical e como valor estético para virar essa página em que nosso estereótipo tomou a linha de frente."

Vitor conta que compôs Estrela, estrela aos 18 anos de idade, na casa de praia da família em Pelotas. Ela nasceu tão rápido que o cantor julgou que já existia, mas as irmãs o convenceram de que era da autoria de Vitor. "Minha primeira impressão prenunciava a força que a canção mostraria através dos anos. Talvez tenha a ver com o fato de ser muito simples e, ao mesmo tempo, tocar profundamente as pessoas", reflete.

A carreira de Vitor conta com a colaboração com diversos artistas, como Milton Nascimento, Mercedes Sosa e Chico César. Ele descreve cada trabalho conjunto como um aprendizado. Mesmo que famoso pelo sucesso na música, o cantor se define como um escritor e compositor: "O compositor influencia mais o escritor que o contrário, embora eu passe mais tempo escrevendo do que compondo."

Serviço:

Espetáculo Estrela, Estrela de Vitor Ramil

Nesta sexta-feira (13/9) e no sábado (14/9), a partir das 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos no site da Bilheteria Digital a partir de R$50.