O gosto da primavera

É praxe trocar o cardápio a cada estação. Não quatro vezes ao ano, mas, pelo menos duas: no inverno e na primavera. No Dudu Bar, charmosa esquina da 303 Sul, tem sido assim. Só que este ano a inovação teve um diferencial: "O Menu Primavera surgiu de sugestões dadas por toda a equipe, não foi elaborado por um dedo só, mas por muitas mãos", atesta o sócio Ivanildo Raimundo de Carvalho, brasiliense de 51 anos, que está na casa desde a abertura em 2003.

No próximo mês de outubro o restaurante chega à maioridade. "É claro que iremos comemorar os 21 anos", informa Ivanildo, mesmo sem a presença do fundador, o talentoso chef Dudu Camargo, que se afastou da casa em junho do ano passado. O nome, porém, continua. "Trata-se de uma marca muito forte defendida por todos nós presentes aqui depois de superar os meses difíceis de pandemia, que manteve a casa fechada", explica o sócio, ex-braço direito de Dudu Camargo, que chegou a comandar oito operações gastronômicas no Distrito Federal.

Na reabertura pós pandemia, o alívio financeiro foi trazido pela dupla de sócios: Daniel e José Lamounier, sobrinho e tio, atuantes no estabelecimento a ponto de Daniel, especialista em marketing e programação áudiovisual, emprestar o nome para seu prato favorito: filé com molho de goiabada cascão (R$ 128,90).

Três etapas

O novo cardápio também ostenta um filé-mignon grelhado que vem em crosta de castanhas e risoto de cogumelos com curry indiano (foto). Outra opção é o salmão gratinado com creme de gorgonzola com lâminas de pera ao molho de vinho e arroz cremoso com brócolis. Há ainda escondidinho de camarão com purê de alho-poró finalizado com tomate cereja confitado.

Antes do principal, você poderá optar entre mini salada verde com morango, palmito e legumes servida com uma torrada com creme de burrata e pesto de baru e sanduichinho de tartar de atum e salmão com mostarda e espuma de gengibre. Completa a refeição, que está disponível no almoço e no jantar por R$ 89,90 13%, tarte tatin de maçã com amêndoas caramelizadas e sorvete de hortelã. Outra sobremesa é brownie com doce de leite argentino e calda de frutas vermelhas.

Menu Primavera é executado pelo tocantinense Randerson Gomes, de 37 anos, que há 15 foi admitido na casa como lavador de pratos, passou para auxiliar de cozinha e chegou a chef. Este ano concorre ao título de Chef Revelação pela revista Encontro Gastrô, cuja votação será conhecida em 14 de outubro. Dudu Bar funciona todos os dias para almoço e jantar, só fecha domingo a noite. Reservas:3323-8082.