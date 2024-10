Confira um roteiro de restaurantes para celebrar o dia das crianças

Celebrado neste sábado (12/10), o Dia das Crianças é o feriado ideal para reunir a família em torno da mesa para um almoço especial. Além dos presentes, os pratos preferidos dos pequenos e as sobremesas deliciosas também animam o público infantil para a data comemorativa. Em Brasília, é possível encontrar restaurantes que oferecem aos moradores da cidade opções para compartilhar, menu kids e ambientes com brinquedotecas e atividades especiais neste fim de semana.

Para Emanoel Mattos, gerente do Figueira la Parrilla, o público brasiliense procura por ambientes acolhedores e tranquilos para refeições em família. "Na hora de escolher um restaurante, procuram variedade de opções no cardápio, pratos que possam ser compartilhados e de boa qualidade. A preferência é por locais que ofereçam um equilíbrio entre uma bela gastronomia e uma atmosfera descontraída, onde possam passar momentos agradáveis com seus entes queridos", avalia.

"As preferências giram em torno de opções de carne bem preparadas, acompanhamentos fartos e a possibilidade de compartilhar as refeições. Além disso, há uma procura por refeições que proporcionem uma experiência completa, com sabores autênticos e bebidas de qualidade", complementa Luana Batista, proprietária do Serra Gaúcha.

Com gostinho uruguaio

Localizado na Vila Planalto, o Figueira la Parrilla oferece a verdadeira essência do churrasco uruguaio. Com opções executivas, individuais e também para compartilhar, a casa se destaca principalmente pelas carnes black angus: "Elas têm um excelente marmoreio que realça o sabor e a textura das carnes", descreve o gerente Emanoel Mattos.

Na casa, a opção mais pedida por famílias e grupos de amigos é a parrillada imperial (R$ 469), com quatro cortes especiais de carne — ancho, fraldinha, babybeef e carré de cordeiro — e dois tipos de linguiça, de pernil e de cordeiro. O prato é acompanhado por arroz de brócolis, batata rústica e farofa de ovos.

Para harmonizar, o restaurante sugere bebidas clássicas como o cozumel (R$ 18,90) ou até mesmo o tradicional chope (R$ 10,90). Aos amantes de vinhos, o estabelecimento também conta com uma extensa carta, que vai do Malbec ao Tannat uruguaio.

Feriado descontraído

Repleto de elementos inusitados, como piscinas de plástico e catracas de ônibus, o Quintal da Tia Sandra é o restaurante ideal para os que procuram ter uma experiência descontraída com amigos e família neste feriado. Com happy hours diários e música ao vivo, a casa se destaca pelo bufê de comida caseira (R$ 89,90 — sextas, sábados e domingos) e pelas opções à la carte.

No menu, o carro-chefe é a picanha gaúcha (R$ 129,90 — 3 pessoas), 600g de carne acompanhada por batata frita ou mandioca. Para harmonizar, a sugestão é o chope gelado, Amstel (R$ 11,90) ou Heineken (R$ 12,90).

O restaurante também conta com espaço familiar, com brinquedoteca supervisionada por monitores.

Cultura pampa

Fundado com o intuito de resgatar a autêntica cultura gastronômica dos Pampas, o Serra Gaúcha busca trazer para Taguatinga uma experiência única quando se trata de carnes nobres preparadas na parrilla. A casa é inspirada nas tradições gaúchas e de países vizinhos, como Argentina e Uruguai, em um ambiente que remete aos casebres serranos do Sul brasileiro.

Para compartilhar, a opção sugerida é a parrillada (R$ 289,90 — 5 pessoas), prato que inclui cortes como chorizo, picanha, ancho, bife de tiras e linguiça artesanal e é acompanhado por quatro guarnições, entre arroz branco, arroz com brócolis, arroz parrillero, farofa de ovos, maionese de batata, salada verde, feijão tropeiro, polenta frita, batata frita, mandioca frita, talharim à bolonhesa e talharim ao alho e óleo.

Outra opção é o carro-chefe da casa, rodízio de galetos (R$ 54,90 — sábados, domingos e feriados), acompanhado por arroz branco, maionese de batata, farofa de ovos, polenta frita, talharim à bolonhesa, salada verde e molho de ervas.

Dia de celebração

Aos que desejam fugir dos pratos com carne vermelha, o Manzuá é a escolha ideal. No Pontão do Lago Sul, o restaurante dá destaque aos frutos do mar, como a Moqueca Clima de Praia (R$ 360,90 — 3 pessoas), que leva peixe, camarão e lagosta na receita. O prato é acompanhado por arroz branco, pirão de peixe e farofa de dendê.

Amanhã, em celebração ao Dia das Crianças, a casa contará com programação especial, das 13h às 16h. Os pequenos poderão participar de atividades como pintura no rosto e bichinhos de balão, além da presença de opções kids especiais no menu.