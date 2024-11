Festa do Sorriso Maroto ocupa estacionamento do Mané Garrincha neste sábado

Os fãs de pagode estão ansiosos para o show Sorriso Maroto — Antigas, em que o renomado grupo carioca apresentará outra vez na cidade os maiores sucessos de sua carreira. São quase quatro horas de festa no palco do estacionamento do Mané Garrincha, neste sábado (16/11). Os ingressos estão disponíveis no site da Ingresse.

Desde 2023, a turnê tem percorrido diversas cidades do Brasil, alcançando resultados impressionantes. Os shows realizados no Rio de Janeiro e São Paulo, na primeira edição, atraíram mais de 20 mil fãs para os estádios. Em Brasília e São Paulo, onde foram gravadas algumas cenas para o DVD da banda, o público superou 25 mil e 30 mil espectadores, respectivamente. Com 27 anos de trajetória, o grupo conquistou um público fiel que os acompanha em todas as apresentações. Em entrevista para o Correio Sérgio conta sobre a longevidade da banda no cenário musical e as escolhas que fizeram ao longo do caminho:"Acredito que essa longevidade se deve ao fato da gente sempre ter entendido o mercado e analisado o que o público queria, e nunca ter pedido a nossa essência. Além disso, nós sempre colocamos os interesses da banda em primeiro lugar e acima de tudo. Em razão disso hoje colhemos os frutos do nosso trabalho ",diz.

A banda, como o nome sugere, vê no sorriso uma importante expressão de felicidade. Entretanto, o ato de sorrir livremente não é uma realidade para todos, uma vez que os tratamentos odontológicos podem ser caros e o atendimento público, frequentemente, é limitado. Em resposta a essa questão, os integrantes do grupo lançaram a campanha Espelhando Sorriso, um projeto que busca promover a saúde dental para pessoas em situação de vulnerabilidade. A arrecadação para essa iniciativa é gerada por meio do Ingresso Social, no qual R$ 5 de cada ingresso vendido são destinados ao projeto."Quando começamos a pensar na turnê comemorativa de 25 anos, a gente entendeu que esse projeto As Antigas tinha o tamanho que a precisávamos para implantar algo que, de fato,faria diferença. Temos a ajuda de uma equipe especializada ejá arrecadamos mais de 2 milhões em toda a turnê.A gente pega uma ONG ou um projeto, sempre regulamentado, da cidade onde vamos apresentar o show", relata Sérgio.









*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira