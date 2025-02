Ruas do Cruzeiro se transformam em passarela do samba neste domingo

A concentração da Aruc começa às 15h, com desfile marcado para as 16h30 - (crédito: Aruc )

Neste domingo (23/2), as ruas do Cruzeiro se transformam em passarela com o desfile da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, Aruc. Sob o tema O Samba no DF é resistência cultural, a Azul e Branco reúne as escolas de samba coirmãs do Grupo Especial: Acadêmicos da Asa Norte, Capela Imperial, Águia Imperial, Mocidade do Gama e Bola Preta. A concentração começa às 15h, com desfile marcado para às 16h30.

Em 2025, o Desfile das Ruas do Cruzeiro não foi contemplado no edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa que destina verbas públicas para o carnaval. Mas, a folia não pode parar: "Não perdemos o estímulo e estamos buscando apoios, como o do Sindicato dos Bancários de Brasília, Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) e da Administração Regional do Cruzeiro", explica Robson Silva, presidente da Aruc.

"Fazer as escolas de samba existirem no DF é um exercício árduo. Mesmo assim, a Aruc e as agremiações realizam trabalhos nas suas sedes ou nas ruas como oficinas carnavalescas e ensaios de bateria e demais segmentos para manter a agremiação unida e em atividade", comenta Robson. "Portanto, o tema reflete a luta diária das escolas de samba do DF e a luta histórica e de resistência dos antepassados, também aqui no DF, pela cultura popular inclusiva", complementa.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco