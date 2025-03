Releituras amazônicas são tema da obra do paraense Diô Viana

É na Amazônia que o artista Diô Viana pesca todas as referências das obras reunidas na exposição Banzeiro bom, em cartaz a partir deste sábado (15/3) na Referência Galeria de Arte. Com curadoria de Paulo Vega Jr., a mostra traz 40 obras entre pinturas, desenhos e gravuras concebidas nas últimas décadas e faz uma espécie de retrospectiva da trajetória do artista. "Tem obras de várias épocas, mas que se interconectam. O curador pensou justamente nessa ponte e na evolução do trabalho, em temas que eu já trabalhava, como águas, movimentos de rios afluentes do Amazonas e coisas ligadas à cultura amazônica, que sempre esteve muito presente no meu trabalho", avisa Viana.

Dividida em duas partes, a exposição apresenta desde o caminho percorrido pelas gravuras e pelos desenhos até uma série de pinturas mais recentes, nas quais o artista faz uma releitura de paisagens nas quais o rio Negro e o céu noturno são os protagonistas. Nesta série produzida este ano, chamadas de pinturas negras, estão também lembranças de uma vida passada entre os cursos de água da Amazônia. "A maioria são lembranças, cenas. Sempre digo que meu trabalho é uma viagem de barco, como se estivesse na proa de um barco sentado navegando e olhando as águas, o céu, a noite", diz. "Esses elementos estão todos presentes no trabalho. Essa série negra é uma série de luzes, luar e estrelas. A presença da Amazônia no meu trabalho é natural, é um relato."

Nascido em Santarém em 1960, uma época em que a cidade ainda era bastante isolada, Viana passou toda a infância na região até se mudar para Belém, onde estudou. "Depois fui morar no Rio (de Janeiro), e depois na França, no México e na Colômbia. Viajei bastante durante um período da minha vida, mas a questão da Amazônia é muito presente porque é minha lembrança de infância. E o que eu pinto hoje são minhas lembranças".

Banzeiro bom

Exposição de Diô Viana. Curadoria: Paulo Vega Jr. Abertura amanhã, às 16h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202 Bloco B Loja 11 Subsolo). Visitação até 26 de abril, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.