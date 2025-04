Star Wars volta para o cinema em comemoração aos 20 anos do nascimento de Vader

Em comemoração ao 20º aniversário do filme, Star Wars: Episódio III — A vingança dos sith está de volta às telas de cinema por uma semana. O filme fecha a trilogia prelúdio da original dos anos 1970, que mostra a trajetória de Anakin Skywalker, um garoto de Tatooine, até se transformar no tirano Darth Vader, um dos vilões mais emblemáticos do cinema.

Depois de ser resgatado da dura vida em seu planeta natal pelo mestre Qui-Gon Jinn, Anakin (Hayden Christensen) se torna o padawan — aprendiz dos Jedis — de Obi-Wan Kenobi (Ewan Mcgregor), e tem que se desapegar da sua vida passada, relacionamentos amorosos e qualquer tipo de conexão pessoal para se tornar um Mestre Jedi. Desobedecendo a todos os princípios da Ordem, o jovem se apaixona pela rainha, agora senadora, Padmé Amidala (Natalie Portman) e inicia um relacionamento secreto.

Com as guerras clônicas em seu auge, Padmé engravida de gêmeos e Anakin, que sempre se mostrou incrivelmente poderoso e igualmente conflituoso em sua postura, tem uma visão de que ela vai morrer no parto. Com medo de perder a mulher e os filhos, ele se afasta cada vez mais de suas crenças e se aproxima do senador Palpatine, que lhe conta diversas histórias e faz falsas promessas de poder.

Apesar dos esforços de Kenobi, Yoda, e Mace Windu (Samuel L. Jackson), o jovem se perde em dor, sede de poder e ganância, até que todos os eventos o levam ao inevitável destino: atravessar o caminho para o lado sombrio da força e se tornar um lorde maligno, com um plano de dominar a galáxia e aniquilar todos os cavaleiros Jedis existentes.

No lançamento no início dos anos 2000, a trilogia não foi muito bem recebida e foi julgada por diversos fãs que reclamam dos atores e faziam comparações com os filmes originais. Porém, os anos se passaram e o público abraçou as histórias que se tornaram clássicos apreciados com edições comemorativas relançadas no cinema.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco