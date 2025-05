Ludmilla e Samba Urgente têm encontro marcado com público do DF

Neste sábado (10/5), Ludmilla desembarca em Brasília pela segunda vez com a turnê Numanice, projeto de pagode da cantora que iniciou a carreira no funk. O repertório passa pelas principais faixas dos EPs homônimos ao título da apresentação e também inclui releituras de grandes sucessos do estilo musical. O show deste sábado ocorre na área externa do estádio Mané Garrincha, a partir das 15h.

Além de muitas horas de música, o evento promete convidados especiais para dividir os palcos com Ludmilla. Nos últimos anos, alguns dos nomes que participaram do Numanice foram Belo, Péricles, Luísa Sonza, Thiaguinho, Marcelo D2, Gustavo Mioto e Djonga, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Tomate, Banda Eva e Mari Fernandez.

O show na capital chega na reta final da turnê — a série de shows se encerra no dia 26 de julho, no Rio de Janeiro. Ludmilla está na estrada com a apresentação desde agosto de 2024, com direito a datas internacionais e esgotadas.

Na cadência do samba

O Espaço Cultural Renato Russo recebe, neste fim de semana, o grupo brasiliense Samba Urgente e a Feira de Empreendedorismo Criativo, no encerramento do projeto Janelas Abertas, que realizou, durante um mês, cursos na área cultural. Mercadinho Candanguice, opções gastronômicas artesanais e mentorias em projetos também fazem parte dos dois dias de evento gratuito.

No sábado (10/5), as atividades começam às 14h, com exposição de trabalhos de produtores locais. Das 15h às 17h, são oferecidas oficinas para atuação cultural. O show de música começa às 18h. No domingo, Mercadinho Candanguice, às 14h, e Samba Urgente, às 17h, fecham a programação.

Desenvolvido pelo Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, o projeto Janelas Abertas teve como objetivo qualificar profissionais da cultura e da economia criativa de diversas regiões administrativas do Distrito Federal.