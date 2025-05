Caldos e sopas ajudam a esquentar corpo no inverno

Tom Kha, sopa tailandesa do Same Same - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O inverno ainda não chegou, mas os termômetros do Distrito Federal já indicam temperaturas mínimas em torno dos 12°C. Com a proximidade da estação mais fria do ano, opções que esquentam voltam a ser prioridade para o brasiliense, dando destaque para caldos e sopas dos mais variados sabores.

Os pratos, muitas vezes não tão benquistos por parte da população, podem surpreender na mistura de sabores e texturas. "Eu acredito que uma boa receita faz maravilhas. A sopa é um clássico para o brasileiro e é uma opção supersegura, mas muita gente considera comida de doente. Mas não", defende Giordano Bomfim, gerente do Ernesto Cafés. Apesar de cafeteria, a casa tem espaço reservado para os caldos e sopas.

"Fazer um preparo com atenção ao tempero e à seleção de ingredientes, por exemplo, faz toda a diferença para que ela seja uma comida fora desse lugar da convalescência", explica. "Então, eu acho que um preparo feito com cuidado, pensando em textura, em quais são os elementos que vão combinar, faz toda a diferença", acrescenta Giordano.

Sabores asiáticos

Idealizado após uma viagem entre amigos para a Tailândia, o restaurante Same Same, but different mistura sabores e traz a culinária do sudeste asiático para a capital. Para os dias de frio, o restaurante oferece duas opções de sopa: uma tailandesa e uma vietnamita.

Inspirado no prato da Tailândia, o Tom Kha é um caldo de capim santo, limão kaffir e gengibre com toque de leite de coco. Tomate cereja, cogumelo paris, cebola, coentro, cebolinha, molho de peixe também compõem o prato. Ele pode ser servido com três proteínas: tofu (R$ 44,90), frango (R$ 48,90) e camarão (R$ 62,90).

De origem vietnamita, o Pho

(R$ 62,90) é um caldo feito com verduras e carnes grelhadas, aromatizado com anis, canela, cravo, erva doce e cardamomo, cozido lentamente por 10 horas. O prato é servido com macarrão de arroz, carne desfiada, broto de feijão, cebola, pimenta dedo de moça e ervas frescas.

Quentes e congelados

Restaurante renomado da cidade, o Don'Durica também é conhecido pela tradição em caldos. O bufê é cobrado por tigela, a R$ 19,90 cada, ou por quilo (R$ 39,90), para os pedidos para viagem. As opções oferecidas pelo restaurante são caldo magro de frango, caldo verde, caldo de feijão, caldo de legumes e canja de galinha. Os sabores também são vendidos congelados, por R$ 19,50 (400g).



Caldo coreano

“O povo coreano ama caldo”, garante Paulo Yang, proprietário do Soban Korean Cuisine. “Lá, é muito comum que a primeira refeição do dia seja uma sopa, ainda mais no frio”, conta. No país asiático, são consumidos diversos tipos de refeições quentes — a que ganha destaque no menu do restaurante, porém, é o ManDuGuk (R$ 70).

Trata-se de uma sopa de mandu, o tradicional guioza, com carne em tiras, ovo e alga marinha. “É um prato tradicional do ano novo coreano, muito nutritivo e bom para a digestão”, detalha o proprietário.

Mais que cafeteria

Fundado em 2011, o Ernesto Café Especiais tem duas unidades em Brasílias e um cardápio diversificado. Recentemente, a casa adicionou ao menu três opções quentes para os meses de frio. “O que mais sai, nesse período, são os nossos maiores sucessos como caldos, cafés, especialmente as versões com leite, tipo cappuccino, chás, e comidas em geral quentes, como sanduíches”, destaca o gerente Giordano Bomfim. No valor de R$ 28, o clássico caldo verde, de batata com couve e linguiça calabresa defumada, é um dos destaques. Além disso, o restaurante oferece dois cremes (R$ 28) — de mandioquinha com azeite de ervas e de abóbora com leite de coco e gengibre, finalizado com mix de sementes. “Os três têm particularidades no tempero, assim conseguimos trazer bastante intensidade”, comenta Giordano

De diversos sabores

Na Parentela, casa de pães da 302 Sul, os caldos têm vez entre segundas e sextas, a partir das 17h. Os sabores variam diariamente, sendo servidas duas opções por vez. Às segundas, são servidos canja e sextas, as opções são de vaca de galinha e creme de salsão, na terça, minestrone de legumes e milho com frango e, na quarta, abóbora com gorgonzola e caldo verde. Às quintas atolada e cenoura com gengibre e batata baroa com frango e creme de alho poró, respectivamente. O bufê individual dos pratos sai por R$ 29,90.