Samba na Aruc marca o encerramento das oficinas carnavalescas

As oficinas carnavalescas da Aruc serão encerradas neste final de semana. Nesta sexta-feira (4/7), o workshop com Marcelo Jabob que conta os segredos da produção de um grande desfile, além de muita música e samba no pé. A oficina começa às 14h30 e segue até as 17h30. Já no sábado (5/7), a mesma oficina começa às 9h e segue até as 12h pela manhã e pela tarde das 14h até às 17h. Além dos Workshops, amanhã a cantora Dhi Ribeiro e o grupo de samba G-4 se apresentam, para finalizar com chave de ouro a temporada das oficinas de carnaval.

Robson Silva, presidente da Aruc, diz que a associação é pioneira no carnaval brasiliense e tem como missão formar e inspirar novos talentos: "Unida com as nossas escolas de samba coirmãs, a Associação busca projetos que viabilizem o perfeito funcionamento das nossas agremiações e regularidade aos desfiles oficiais no Distrito Federal (DF)." Nos quatro meses de Oficina de Carnaval na Aruc, os instrutores se unem aos experientes instrutores do Rio de Janeiro, para conseguir capacitar os integrantes.

Iniciadas em abril, as Oficinas de Carnaval proporcionaram uma experiência imersiva no universo carnavalesco.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender desde as técnicas de passistas, a musicalidade da bateria, a confecção de fantasias e adereços, até a arte da dança de mestre-sala e porta-bandeira.

Dhi Ribeiro é uma cantora fluminense nascida em Nilópolis, conhecida pela bela voz. A cantora costuma fazer uma mixagem de vários estilos do samba. "Eu canto todos os estilos e de todos os tempos, clássicos, músicas que são mais atuais". A cantora completa que, apesar da variedade, o show é focado no samba e na música afro-brasileira, "porque nunca vai faltar um Igexá, não vai faltar um samba de roda, então é isso, acho que é essa grande mistura que eu sou e que a gente gosta de apresentar".

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco