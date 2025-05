Aruc divulga inscrições para 'Oficinas de Carnaval', realizadas em junho

O projeto Oficinas de Carnaval iniciou os preparativos carnavalescos para 2026. O grupo está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Adereços e Fantasias e de Mestre Salas e Porta Bandeiras. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio de formulário disponível nas redes sociais da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC).

Leia também: Tati Machado perde bebê, com 33 semanas de gestação

Voltadas para todos os amantes do samba, as oficinas oferecem uma experiência imersiva no universo carnavalesco e serão realizadas de 17 de junho a 4 de julho. Os participantes terão a oportunidade de aprender, com renomados especialistas da cultura popular brasileira desde a confecção de fantasias e adereços até a arte e a técnica da dança de mestre-sala e porta-bandeira.

Leia também: Andressa Urach revela fortuna que já ganhou em um ano como atriz pornô

Inspirada nas lendárias Oficinas Plumas & Paetês, realizadas no Rio de Janeiro, o curso Adereços e Fantasias será ministrado por Levi Cintra e José Antônio Rodrigues Filho, especialistas em figurinos que já atuaram nos maiores desfiles da Sapucaí.

Leia também: Samuel French, ator de 'Assassinos da Lua das Flores', morre aos 45 anos

Já a oficina Mestre Salas e Porta Bandeira será conduzida pela carioca Laryssa Victória, segunda porta-bandeira da Unidos de Padre Miguel e criadora da metodologia Dance Seu Sonho, utilizada no curso. Ela tem passagens importantes pelas escolas Tijuquinha do Borel, Estácio de Sá, Imperatriz Leopoldinense, Porto da Pedra e também na Embaixada do Morro de Guaratinguetá. Laryssa estará acompanhada de Rodrigo França, que integra o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Porto da Pedra. As aulas têm início em 18 de junho e vão combinar técnica, emoção e respeito à tradição do samba.

Leia também: Os bastidores da parceria de Ne-Yo com MC Daniel

Para finalizar a programação, o evento contará com um workshop exclusivo nos dias 4 e 5 de julho. Marcelo Jacob, coordenador de Concentração em Desfile Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, faz um panorama dos desafios da cultura do Carnaval com debates para profissionais e entusiastas da festa mais emblemática do Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel