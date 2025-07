Banda Black Rio realiza show histórico no DF Instrumental FEST

Neste sábado (5/7), o Sesc Taguatinga Sul recebe o DF Instrumental Fest 2025, evento gratuito que chega à sua terceira edição promovendo a força e a diversidade da música instrumental brasileira. Com início às 18h06, o festival reúne artistas locais e nacionais em uma noite marcada pela mistura de estilos, inovação estética e inclusão.

O grande destaque da programação é a Banda Black Rio, referência na fusão entre samba, funk e soul, que celebra 50 anos de carreira com um show às 18h59. Formado no subúrbio carioca na década de 1970, o grupo influenciou gerações e se mantém relevante ao longo de meio século de estrada.

Além da Black Rio, a line-up inclui nomes como Ava Rocha, cantora carioca que encerra o festival com o show do disco Néktar. A programação também valoriza a produção local, com apresentações do Satanique Samba Trio, Real Gang, Iara Gomes, Débora Zimmer e da fanfarra Ventoinha de Canudo, que retorna ao palco em três momentos ao longo da noite.

O DF Instrumental Fest está presente também na acessibilidade como parte central da experiência. O público contará com intérpretes de Libras, área reservada para cadeirantes, sinalização acessível e tecnologias sensoriais, como mesa tátil, espaço imersivo 5.1 e dispositivos auditivos de condução óssea.

O festival também oferece transporte gratuito para pessoas com deficiência, com saídas do Conic e da Praça do Relógio, mediante inscrição prévia.

Serviço

Programação – DF Instrumental Fest 2025

Sesc Taguatinga Sul, no sábado, às 18h. Entrada gratuita (ingressos pelo Sympla). Atrações: Satanique Samba Trio, Real Gang, Banda Black Rio, Ventoinha de Canudo, Iara Gomes, Débora Zimmer e Ava Rocha



Transporte Gratuito, com monitores de acessibilidade.

Pontos de saída: Conic e Praça do Relógio às 17h20

Inscrições pelo site