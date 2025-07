Eliana vai estrelar novo programa na TV Globo; confira detalhes da programação

Léo Rosario/Globo Confirmado! Eliana vai estrelar novo programa na TV Globo

A TV Globo confirmou que Eliana será protagonista de um novo programa com estreia prevista para 2026. A atração, que deve ocupar espaço na programação dos finais de semana, ainda está em fase de desenvolvimento, mas marca um novo capítulo na trajetória da apresentadora. Segundo comunicado oficial da emissora, o projeto está sendo planejado com cuidado e promete reforçar a presença de Eliana no canal.

Desde que anunciou sua contratação pela Globo, em junho de 2024, Eliana vem se destacando em diferentes frentes. Ela passou a integrar o elenco fixo do programa Saia Justa, no GNT, ao lado de Bela Gil, Tati Machado e Rita Batista. No fim do mesmo ano, comandou o Casa de Verão da Eliana, um programa especial que recebeu convidados famosos em uma casa cenográfica. Já em 2025, assumiu a apresentação do reality musical The Masked Singer, substituindo Ivete Sangalo.

Com mais de 30 anos de trajetória na televisão, Eliana começou sua carreira artística ainda adolescente como cantora no grupo Patotinha. Aos 16 anos, entrou para o Banana Split, e pouco depois estreou como apresentadora. Em 1991, aos 18, foi convidada a comandar o programa Festolândia no SBT. Dois anos mais tarde, alcançou grande sucesso à frente do Bom Dia & Cia, que posteriormente se transformaria no popular Eliana & Cia.

Hoje, aos 51 anos, Eliana celebra uma fase de transformação e crescimento profissional. "Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!", declarou. Além de seu carisma e versatilidade, a apresentadora segue conquistando novas audiências, consolidando sua posição como uma das figuras mais queridas da televisão brasileira.

