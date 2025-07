João Cavalcanti canta Cartola em projeto do CCBB neste domingo

O Projeto Cartola celebra mais uma edição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no domingo (20/7), das 16h às 18h30. A programação começa com o grupo Regional Choro Livre e quem comanda a festa é Reco do Bandolim para animar o público no início do evento. João Cavalcanti, principal atração do dia, entra às 17h30, e promete agitar mais ainda a tarde no CCBB. A entrada é gratuita e pode ser retirada no site ou na bilheteria do CCBB.

O evento celebra a memória do sambista Agenor de Oliveira, o Cartola, músico e compositor que mudou a história do samba. Cavalcanti avalia o quanto significa celebrar o legado de Cartola. "Cantar Cartola é sempre um reencontro com os meus porquês. Vai ser uma alegria dividir a minha interpretação dessas canções com o Choro Livre e com o público de Brasília, cidade que amo tanto e que sempre me recebe com muito carinho", disse.

João começou na música na faculdade e fazia todo tipo de ritmo, até que participou da formação do grupo Casuarina, do qual foi vocalista por 16 anos. O Casuarina foi eleito duas vezes o melhor grupo de samba no Prêmio da Música Brasileira. A carreira solo do artista começou em 2012 com o lançamento do seu primeiro álbum, Placebo.

Em 2019, lançou Samba Mobiliado e, posteriormente, em 2022, lançou Ivone Rara. No ano seguinte, foi vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Projeto Especial com o Desengaiola, feito juntamente com Alfredo Del-Penho, Moyseis Marques e Pedro Miranda. Sobre essa parceria, João diz que deve cantar novamente com esses artistas. "Vou gravar um disco de inéditas esse ano, para ser lançado ano que vem, com algumas parcerias incríveis. Além disso, a relação com os amigos de Desengaiola, Alfredo, Moyseis e Pedro, é sempre muito intensa e frutífera — há, sim, uma chance boa de a gente produzir mais coisas juntos!", afirma.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco