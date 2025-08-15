'Os caras malvados 2' estreia nos cinemas com grupo excêntrico de anti-heróis

Crítica Os caras malvados 2 // QUATRO ESTRELAS

Juntando novamente o quinteto formado por um lobo, uma cobra, um tubarão, uma piranha e uma tarântula, a continuação Os caras malvados 2, inspirado no livro de Aaron Blabey, chega aos cinemas com mais uma aventura dos vilões. No primeiro filme, o grupo acabou se entregando às autoridades, e agora, cinco anos depois, todos estão tentando viver fora do crime.

O grupo, com Sr. Lobo no centro, busca se adequar às regras e mudar a imagem que a população tem do quinteto. Porém, um trio de novas vilãs acaba armando para o grupo e forçando-os a voltarem ao mundo do crime e realizar um último trabalho. Os personagens são típicos da Dreamworks, excêntricos e que podem agradar adultos e crianças.

Com animação vibrante e cenas de ação que prendem a atenção, Os caras malvados 2 traz uma história nova com qualidade próxima aos dos filmes antigos do estúdio, como Shrek, Como treinar o seu dragão e Madagascar. Os visuais misturam a animação 3D com ilustração 2D que acrescentam muito a experiência. Os caras malvados 2 traz pura diversão e o alívio de um filme de animação original com qualidade, bom roteiro e que deixa um gostinho para uma sequência.