Livro inspira peça sobre personagem paralelo da mitologia grega

No primeiro volume do livro Mitos menosprezados, publicado em 2022, o dramaturgo e diretor James Fensterseifer conta a história de Sileno, um sátiro que é, também, o tutor do deus Dionísio. É a partir desse personagem que o diretor constrói a trama de Um lapso de ouro e vinho, em cartaz nesta sexta-feira (5/9) e no sábado (6/9), na programação do Cena Contemporânea.

Na história narrada pelo espetáculo, Sileno foi preso pelo rei Midas, o que provoca a interrupção das festas de Dionísio, que se recusa a continuar suas orgias sem o tutor. Ao descobrir a proximidade de Sileno com o deus, Midas decide devolvê-lo mediante uma recompensa. De tão feliz ao rever o tutor, Dionísio oferece à majestade a realização de um desejo. Midas escolhe, então, transformar em ouro tudo o que toca, dando origem a uma das histórias célebres da mitologia grega. "Realizei uma pesquisa para escrever um texto sobre Sileno, o sátiro tutor do deus Dioniso, publicado no livro: Mitos menosprezados. Depois, fiz uma adaptação selecionando o conto que parecia ser o mais singular para ser encenado. Então, a famosa passagem do Rei Midas no mito de Sileno e Dioniso foi escolhida", conta Fensterseifer, que convidou Denis Camargo, Hugo Leonardo, Daniel Landim, Iury Persan e Bárbara Lima para encenar o espetáculo.

Reunidos sob o nome de Os Áuspices, nome surgido durante as brincadeiras nos ensaios e que significa "aqueles que adivinham o futuro", atores e diretor deram sequência à produção, que é independente e não contou com recursos públicos. "Desde as primeiras leituras, o enredo nos fisgou, pois o texto se mostrou ágil e cômico sem perder a densidade", avalia Fensterseifer.

Serviço

Um lapso de ouro e vinho

Direção: James Fensterseifer. Com Os Áuspices. Hoje e amanhã, às 20h, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro













