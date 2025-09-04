Com cachê de R$ 4 mil por banda, Fest Rock Brasília abre inscrições

Bandas do Distrito Federal e do Entorno têm até 9 de setembro para se inscrever na segunda edição do Fest Rock Brasília. Sob direção artística de Philippe Seabra, vocalista e guitarrista da Plebe Rude, o festival vai selecionar 16 atrações de diferentes subgêneros do rock, como indie, punk e metal. O cachê é de R$ 4 mil por grupo.
Para concorrer às vagas, é necessário enviar material artístico e mostrar à comissão de curadoria por que sua banda merece estar no Fest Rock Brasília 2025. As inscrições seguem até as 23h59 da próxima terça-feira (9/9), neste formulário.
O festival destina 50% das vagas para mulheres em papéis de protagonismo e 10% para Pessoas com Deficiência (PCD). Bandas e artistas que se autodeclarem LGBTQIAP+, negros ou indígenas receberão um ponto extra na avaliação. A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Latinoamerica, em parceria com a Capital do Rock Produções, e será realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no Eixo Cultural Ibero-Americano.
Serviço
Fest Rock Brasília 2025
Chamamento de bandas até 9 de setembro
Inscrições e edital: linktr.ee/festrockbrasilia
