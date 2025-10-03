InícioDivirtaseMais
Música

Festival Pagode de Rua chega ao Bezerrão, no Gama

Os grupos Akatu e BomGosto serão as principais atrações do final de semana do festival

Grupo Bom Gosto é atração no festival Pagode de Rua - (crédito: Arquivo)
Grupo Bom Gosto é atração no festival Pagode de Rua - (crédito: Arquivo)

Neste final de semana, o estádio do Bezerrão no Gama recebe o festival Pagode de Rua, a partir das 16h. Amanhã, o grupo Akatu será a atração. No domingo, o grupo BomGosto apresenta o show principal do dia.

A primeira edição do Festival Pagode de Rua leva grandes atrações para fora do eixo tradicional. A programação inclui ainda praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, estrutura completa de conforto e segurança, além de ações voltadas para sustentabilidade e acessibilidade.

Serviço

Festival Pagode de Rua

Amanhã e domingo, no estádio Bezerrão, a partir das 16h. A entrada é gratuita com retirada de ingressos no Sympla. Entrada proibida para menores de 18 anos.

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 03/10/2025 07:00
SIGA
x