Os grupos Elas cantam e Marias Rosa Choque ocupam o Clube do Choro

O grupo feminino Elas Cantam, se apresenta, hoje, no Clube do Choro, a partir das 20h. O coletivo, sucesso na capital, traz o projeto musical Elas Cantam Beatles, uma homenagem à banda britânica que revolucionou a indústria musical. O show é um cover das músicas da banda de Liverpool. Os ingressos custam a partir de R$40 a meia-entrada e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital.

A banda é formada por Ana Lélia, Carol Melo, Larissa Vitorino, Andresa Sousa, Nathalia Cavalcante e Ana Clara Hayley. Hoje, elas interpretam inúmeras canções do quarteto britânico que fez história na música dos anos 1960 e 1970. Alguns sucessos como, Help, I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Yesterday, Hey Jude, Don’t Let Me Down e outros estão no repertório. O show é uma homenagem com figurinos temáticos e performances memoráveis.



Em sintonia com elas, o grupo Curto Groove — formado por Elias Augusto, Daniel Ribeiro, Melk Nascimento e Gleyton Novaes — traz novos arranjos que inovam os clássicos dos Beatles. O show, em apoio à campanha do Outubro Rosa, convida a ONG Recomeçar, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama, além de apoiar as mulheres. A instituição terá um estande para doação e venda de produtos para contribuir na causa.

Marias Rosa Choque

As Marias Rosa Choque se apresentam, em tributo a Ângela Ro Ro neste sábado, no Clube do Choro, a partir das 20h30. O show do grupo, formado apenas por mulheres busca conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Os ingressos custam a partir de R$30 a meia-entrada e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital.

A banda é composta por Ana Leana, Andressa Barbosa, Dara Alencar, Isabela Bianor, Giovanna Crespo e Sofia Ribas. O evento também celebra a memória da cantora Ângela Ro Ro e lembra sua voz intensa e postura corajosa. Tita reforça a importância de lembrar a memória da artista. “Reverenciar sua obra é reafirmar o poder das mulheres que ousaram transformar a dor em arte, deixando um legado que inspira e ecoa na sonoridade das Marias Rosa Choque”, avalia.

O repertório do show é diverso, com músicas de muitas mulheres icônicas da música brasileira. Entre elas, Chiquinha Gonzaga, Iza, Rita Lee, Dona Ivone Lara, Alcione, Sandra de Sá, Marisa Monte, Cássia Eller e outras.

Tita Lyra defende a relevância do show para o universo feminino. “Mais do que uma apresentação musical, as Marias Rosa Choque usam a música como manifesto. A produção é inquieta com as desigualdades enfrentadas pelas mulheres na sociedade, reforçam que a música pode ser um vetor para chamar atenção de todos para questões relevantes para as mulheres. Elas destacam a importância de refletir sobre temas como feminicídio, violência doméstica e os desafios que as mulheres ainda enfrentam, mesmo com avanços em diversas áreas. A ideia é usar a arte para dar voz às pautas sociais e fortalecer a sororidade, conceito de união e apoio mútuo entre mulheres.”

A apresentação se une à campanha do Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção do câncer de mama. A produtora do evento Tita Lyra ressalta a abordagem leve de um tema tão sensível. “A abordagem se dá de forma leve, acolhedora e diferenciada incitando o universo feminismo a buscar ferramentas de diagnóstico para tal enfermidade. Neste quesito é total a convergência entre a música e a preservação da saúde”, afirma.

Tita conta sobre a parceria com a iniciativa Perucas do Bem. “Somos parceiras da campanha ‘Perucas do Bem’, através da qual ajudamos concretamente a elevar a autoestima das pacientes em tratamento quimioterápico através da distribuição de lenços, echarpes, chapéus e perucas . Por isso, pedimos para o público não esquecer de levar aquele lenço, echarpe ou chapéu esquecido dentro do armário para que possamos ajudar na distribuição”,

Lyra destaca a importância do evento para a conscientização. “Quem vai para curtir o show, termina se envolvendo nesta luta contra o câncer de mama, que é a doença que mais mata mulheres até hoje no Brasil. Entretanto, se precocemente detectada, pode vir a ser curada. Por isso, o evento é muito importante para a causa, porque chama atenção sobre a relevância de se investigar e prevenir”, diz.

Serviço

Elas Cantam Beatles

Nesta sexta-feira (3/10), a partir das 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G). Os ingressos custam a partir de R$40 a meia-entrada e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

Marias Rosa Choque -Tributo a Ângela RoRo & Outubro Rosa



Nesse sábado (4/10), a partir das 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G). Os ingressos custam a partir de R$30 a meia-entrada e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa 12 anos.