Quinteto Violado celebra cinco décadas de trajetória com show em Brasília

O Quinteto Violado desembarca em Brasília neste sábado (4/9) com a turnê Sertão, espetáculo que une música, literatura de cordel e teatro. O show acontecerá na Caixa Cultural, e revisitará os mais de 50 anos de carreira do grupo recifense, que marcou a música brasileira com seu estilo próprio: o Free Nordestino.



O grupo revela que a escolha do repertório teve como base as experiências vividas pelo grupo ao longo da carreira. “Queremos passar através da música e sua poesia, a emoção, a felicidade e a beleza do Sertão, que é pouco mostrada quando se fala no assunto”, explica Dudu Alves, tecladista e diretor musical do grupo. Os clássicos Assum Preto, Disparada, Morte do Vaqueiro, Vida de Nordestino e Asa Branca estão presentes no repertório.



O Quinteto Violado é responsável pela criação do Free Nordestino, de acordo com Dudu, ele é “a mistura da música nordestina, com a música do mundo, trazendo a influência do jazz, do clássico, da música asiática, sem perder a essência da nossa terra”. Sobre o show em Brasília, o tecladista revela as expectativas do grupo: “O público maravilhoso de Brasília nos recebe com muito carinho e emoção. Esperamos rever o público que consideramos uma ‘Família’.”



Serviço



Show da Turnê Sertão: Quinteto Violado

Neste sábado (4/9), às 20h, na Caixa Cultural Brasília. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis na bilheteria uma hora antes do show.