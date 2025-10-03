No Mês da Conscientização Vegetariana, aposte em uma dieta sem carne

O Dia Mundial do Vegetarianismo, celebrado na última quarta-feira (1/10) , deu início ao Mês da Conscientização Vegetariana. Instituída em 1977 pela North American Vegetarian Society e, posteriormente, apoiada pela International Vegetarian Union, a data convida as pessoas a experimentarem dietas vegetarianas e a entender o impacto positivo no planeta, nos animais e no próprio bem-estar de uma alimentação livre de carne.

Nos últimos anos, o Brasil tem observado um crescimento significativo no número de pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas, ou que ao menos demonstram interesse em reduzir o consumo de carne. Uma pesquisa feita em dezembro de 2024 pelo Datafolha, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), mostrou que 7% dos brasileiros se consideram veganos, enquanto 74% admitiram que estão dispostos a diminuir ou eliminar o consumo de carne por motivos de saúde, ambiente ou respeito aos animais.

Desta forma, nota-se, também, o aumento do mercado de produtos plant-based, à base de ingredientes de origem vegetal, com oferta ampliada em supermercados, restaurantes, cosméticos e outros setores. Na Semana do Vegetarianismo, o Divirta-se Mais dá destaque a casas da cidade que oferecem cardápios com as mais variadas opções de saborosos pratos sem carne. Confira!

Alimentação livre de produtos animais

Há mais de 30 anos, o restaurante Flor de Lótus traz à cidade os sabores de uma alimentação livre de produtos animais. A casa segue o regime de uma dieta baseada no consumo de cereais integrais, legumes e verduras, servindo refeições saudáveis por meio de um serviço de bufê (R$ 96/kg). Entre as opções do self-service, destacam-se o nhoque de batata doce, o tofu assado com shoyu e gengibre, o inhame palha, o salpicão vegetariano e a torta de lentilha. O estabelecimento ainda evita frituras frequentes e o uso de laticínios é limitado.

Comida que faz bem

Há 11 anos em atividade, a Faz Bem, inaugurada em 2014, foi a primeira casa 100% vegana da capital federal. Com o passar do tempo, o restaurante foi além do menu sem produtos animais e adotou o uso de alimentos orgânicos e promoveu o consumo das plantas alimentícias não convencionais, com o apoio de produtores locais, orgânicos e agroecológicos. A casa tem como objetivo criar receitas criativas e saborosas, utilizando produtos locais e sazonais.

Sob o regime de bufê (R$ 76,90/kg), o restaurante varia entre as culinárias oriental, mediterrânea, africana, brasileira, latina e árabe. Entre elas, os destaques são o chop suey de shimeji, legumes, molho shoyu e gengibre, o ratatouille de abobrinha, berinjela e tomate assado, a feijoada de linguiça de soja, o bobó de grão de bico, as fajitas de lentilha com cenoura, cebola roxa e pimentões coloridos e o falafel de feijão.

Culinária afetiva

Um dos restaurantes mais populares entre o público vegetariano, o Apetit Natural começou como um food truck vegano — o primeiro do Centro-Oeste — em 2015 e, hoje, celebra uma década levando comida vegana afetiva para o público brasiliense. A casa, que trabalha majoritariamente sob o serviço de bufê (R$ 79,90/kg), oferece uma grande variedade de pratos que não levam nenhum tipo de produto animais, desde pamonha ao churrasco de seitan (R$ 14,90 — espetinho), receita autoral de dona Sônia Souza, matriarca da família responsável pelo estabelecimento.

Arroz com pequi, feijoada e até mesmo diferentes sabores de pizza são servidos no restaurante, que ainda explora as áreas de confeitaria e padaria, com produção diária de pães, leites e queijos vegetarianos.

Adeptos ao veganismo

Resultado do desejo de representar a cultura e a culinária indiana no Brasil, surgiu o Taj Mahal, restaurante localizado em Águas Claras. “Nosso diferencial é unir tradição e carinho: receitas autênticas, especiarias frescas e um ambiente acolhedor que faz cada cliente se sentir especial”, descreve Veneza Afzal, gerente da casa. Voltado para uma culinária naturalmente muito adepta do veganismo, o estabelecimento oferece um menu recheado de pratos que não levam produtos animais na receita.

Um dos destaques é o chana masala (R$ 50), opção feita à base de grão-de-bico com molho de tomate e especiarias. Outra opção é o mix veg coconut curry (R$ 55), legumes cozidos no leite de coco com temperos indianos. O dal tadka (R$ 45), lentilhas amarelas temperadas, e o aloo gobi (R$ 50), batata e couve-flor com especiarias tradicionais, completam o menu vegano da casa.

Para os vegetarianos, as opções ficam entre o paneer butter masala (R$ 60), cubos de queijo indiano cozidos em molho cremoso de tomate e especiarias suaves, o mutter mushroom (R$ 60), de ervilhas e cogumelos frescos em molho aromático de tomate e especiarias indianas, e o palak paneer (R$ 60), queijo indiano servido em cremosa base de espinafre temperado com especiarias. “Tudo pode ser combinado com arroz basmati (R$ 15) e pães como plain naan (R$ 12) ou naan vegano de alho (R$ 15)”, acrescenta Veneza.

Pioneiro no Centro-Oeste

Pioneiro no mercado de gastrobares veganos no Centro-Oeste, o Aflora busca mostrar os variados sabores da comida feita à base de ingredientes frescos e naturais. Localizado na 107 Norte, o restaurante é localizado em meio ao ar livre e oferece ao público um menu recheado de pratos surpreendentes, além de uma carta de drinques autorais. "Embora não trabalhemos com insumos de origem animal, todos os nossos pratos são bem temperados e carregados de muito sabor", garante o proprietário Vitor Albuquerque.

Entre as opções do cardápio, o destaque vai para a entrada caravela (R$ 64,90 — 4 pessoas), feita com creme de burrata com molho pesto e tomate confitado com alho. O prato é acompanhado por porção de torrada. Para harmonizar, a indicação fica por conta do drinque da casa jamburujá (R$ 32,90), feito à base de cachaça de jambu, maracujá, limão e xarope. Nos fins de semana, a casa fica ainda mais animada e recebe atrações musicais para shows ao vivo dos mais diversos ritmos.

