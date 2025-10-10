Cleber & Cauan apresentam álbum 'Resenha em Piri' em show no Vista Lago

Cleber & Cauan voltam para Brasília para celebrar o álbum Resenha em Piri em show com sucessos da dupla - (crédito: Divulgação)

Com a paixão pela música sempre enraizada nos dois, Cleber e Cauan se conheceram em um festival sertanejo, viraram amigos, e formaram a dupla musical em 2009, iniciando uma trajetória de apresentações pelos bares de Brasília — que, inclusive, foi palco do primeiro DVD dos dois, Sonho, lançado em 2015. Entre shows, músicas e parcerias de sucesso, surgiu o projeto Resenha, que ganhou diversas continuações ao longo dos anos.

"O Resenha nasceu da nossa vontade de estar mais perto da galera. É um projeto feito pra conectar e viver a nossa essência", ressaltam os cantores, "Brasília é o berço de tudo pra gente, então é sempre especial voltar", completa a dupla.

Agora, eles voltam à capital para show exclusivo em celebração do álbum Resenha em Piri, composto por regravações de canções de Roupa Nova, CPM 22, Ana Carolina, Titãs, Falamansa, entre outros. Neste sábado (11/10), os dois se apresentam com vista privilegiada para o Lago Paranoá, no Espaço Vista Lago, em evento que também terá shows da dupla sertaneja Max & Luan e do grupo de pagode Papo em off.

"A gente olha pra trás e vê o que cresceu tanto na sonoridade quanto nas letras. Hoje entendemos ainda mais que a música tem o poder de tocar e ajudar as pessoas, mesmo nas coisas mais simples. A prova disso foi o que rolou com Até ficar velhin, que virou trilha de muitos casais em momentos marcantes. É bonito demais ver nossa história se misturando com a de tanta gente", finaliza a dupla.

Serviço

Resenha do Cleber & Cauan

Dia 11 de outubro, a partir das 16h, no Espaço Vista Lago (SCE/Sul Trecho 01, Lote 1A, Setor de Clubes Sul). Ingressos a partir de R$ 150 + taxas do site Meu bilhete

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco