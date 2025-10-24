Festival Voa faz celebração do reggae com show do The Wailers

The Wailers é a atração principal do primeiro dia de festival - (crédito: Jose Chepe de Villegas)

Com 27 atrações, a terceira edição do festival VOA tem início nesta sexta-feira (24/10) e segue até domingo (26/10)no Minas Tênis Clube. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão à venda no site Shotgun.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O destaque do primeiro dia de festival é o show da banda jamaicana The Wailers, às 23h. Complementam a programação do palco principal Renato Matos e Experimental Dub, às 21h30; e DJ Jungle Julia, às 22h30. No palco Xeque Mate, destinado a DJs e bandas locais, se apresentam Ediá, às 22h15, e Coletivo Jamaicanas, à 0h30.

Renato Matos descreve o show no VOA como um "prazer e orgulho, porque o sonho de todos é abrir a banda do rei (Bob Marley)". O foco do repertório são músicas que falam de Brasília, muito abordadas no trabalho do cantor. "Levei muito tempo escrevendo sobre Brasília, tanto que, na época do rock and roll, diziam que era regional. Me chamaram de regional. Como não fazia rock and roll inglês, não se interessaram muito", relembra.

Bruno Portella, trompetista e synth do quarteto Experimental Dub, explica que a apresentação mescla estilos modernos com o reggae roots tradicional e a essência do trabalho de Renato. "Temos focado em dar evidência da poesia que o Renato escreve. A gente chega com a formação da banda, além de nós do Experimental e o Renato, tem a Júlia Carvalho nos backing vocals, então deixa a coisa mais interessante no reggae", diz.

No sábado (25/10), a programação começa às 18h30, no palco Xeque Mate. O duo Àvuà abre as apresentações no palco principal, às 20h15; a dupla é seguida por Marina Lima, às 22h; Calango Careta, 23h20; Muntchako, Felipe Cordeiro e Jéssica Caitano, 23h50; DJ Laine D'Olinda, 0h40; e Academia da Berlinda, à 1h10.

O último dia de festival tem início também às 18h30, com show de Saci Wèrè no palco principal. A programação segue com DJ Biba, às 19h10 e 20h40; Zé Ibarra, às 19h40; Ana Frango Elétrico, às 21h10; DJ Alira, 22h25; e Céu, às 23h10.

Pela primeira vez, o VOA traz uma atração internacional no line-up, o The Wailers. Com curadoria voltada para o reggae, a banda representa a vontade dos organizadores do festival de se afirmarem como um evento que "dialoga com grupos internacionais, sejam eles mainstream ou não", explica Lucas Formiga, criador e produtor do VOA.

Para Formiga, esta edição do festival lembra os eventos dos anos 1990, "sem grandes áreas e distâncias a percorrer". "Este ano, o festival está mais simbólico, mais enxuto. Nós preferimos investir mais em atrações", conta.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel