Turma do Pagode estreia o festival Mixturadin em Brasília

A Turma do Pagode retorna a Brasília trazendo pela primeira vez o festival Mixturadin. O evento será neste sábado (22/11), a partir das 18h, com uma maratona musical de três horas e participações de Rodriguinho e do grupo brasiliense Benzadeus.

O Mixturadin é marcado pela mistura de pagode, samba e outros ritmos brasileiros. O repertório inclui sucessos que atravessam gerações, além de versões renovadas e faixas do mais recente álbum da Turma, Mixturadin 3.

A noite promete muita celebração, dança e música. As participações dão ainda mais força ao festival. Rodriguinho leva ao palco clássicos de sua carreira e o grupo brasiliense Benzadeus acrescenta a identidade local à programação, trazendo mais conexão com o público da capital.

Serviço

Mixturadin - Turma do Pagode, Rodriguinho e Benzadeus

Neste sábado (22/11), a partir das 18h, no Mané Garrincha

Ingressos disponíveis na plataforma Q2, a partir de R$ 65

Classificação indicativa: 18 anos.