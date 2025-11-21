InícioDivirtaseMais
Música

Turma do Pagode estreia o festival Mixturadin em Brasília

Além dos anfitriões da Turma do Pagode, o festival Mixturadin contará com a presença do cantor Rodriguinho e do grupo brasiliense Benzadeus

Turma do Pagode: mistura bem brasileira - (crédito: Fabio Nunes)
Turma do Pagode: mistura bem brasileira - (crédito: Fabio Nunes)

A Turma do Pagode retorna a Brasília trazendo pela primeira vez o festival Mixturadin. O evento será neste sábado (22/11), a partir das 18h, com uma maratona musical de três horas e participações de Rodriguinho e do grupo brasiliense Benzadeus.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Mixturadin é marcado pela mistura de pagode, samba e outros ritmos brasileiros. O repertório inclui sucessos que atravessam gerações, além de versões renovadas e faixas do mais recente álbum da Turma, Mixturadin 3.

A noite promete muita celebração, dança e música. As participações dão ainda mais força ao festival. Rodriguinho leva ao palco clássicos de sua carreira e o grupo brasiliense Benzadeus acrescenta a identidade local à programação, trazendo mais conexão com o público da capital.

Serviço

Mixturadin - Turma do Pagode, Rodriguinho e Benzadeus

Neste sábado (22/11), a partir das 18h, no Mané Garrincha

Ingressos disponíveis na plataforma Q2, a partir de R$ 65

Classificação indicativa: 18 anos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por Madu Suhet
postado em 21/11/2025 08:10
SIGA
x