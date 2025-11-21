Anavitória apresenta a Turnê das Esquinas no Ulysses Centro de Convenções

Dupla retorna à cidade para apresentar o álbum Esquinas para os brasilienses - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (22/11), às 19h, a dupla Anavitória retorna aos palcos do Ulysses Centro de Convenções para show da Turnê das Esquinas, que celebra 10 anos de carreira e o quarto álbum autoral das duas. Esquinas foi lançado em dezembro de 2024, depois de três anos do último disco inédito da dupla, Cor, e mostra o amadurecimento das artistas nas vozes e nas composições. Com canções pop que falam de amor e autodescoberta, temas recorrentes das artistas, o álbum acompanha um filme com videoclipes de todas as músicas, disponível no YouTube.

A goiana Ana Caetano e a tocantinense Vitória Falcão foram apresentadas pelo empresário Felipe Simas, que sugeriu a formação da dupla em 2015. Rapidamente as composições, colaborações, vozes e melodias conjuntas conquistaram o público brasileiro e a dupla venceu quatro Grammys Latinos, duas vezes na categoria Melhor canção em língua portuguesa e duas vezes como Melhor álbum pop em língua portuguesa.

Depois de realizar shows em vários estados brasileiros e em países europeus, a dupla traz para a capital uma setlist que mescla os maiores sucessos dos discos anteriores com todas as canções de Esquinas. Além disso, este ano, a dupla surpreendeu os fãs mais uma vez com o lançamento surpresa do álbum Claraboia, que já tem turnê marcada para 2026.