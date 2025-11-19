BenzaDeus e Menos é Mais são indicados ao Prêmio Multishow 2025

Com dois grupos de pagode nascidos em Brasília entre os indicados, o Prêmio Multishow anunciou a lista de artistas que disputam a edição de 2025. O quinteto BenzaDeus representa o Centro-Oeste na Categoria Brasil, que reúne um artista de cada região do país. Já o grupo Menos é Mais concorre em artistas do ano, Clipe TVZ do Ano e Hit do Ano, ambas com a faixa P de Pecado, a música também concorre a samba / pagode do ano junto de Pela Última Vez. O Correio conversou com Magrão, vocalista do BenzaDeus e com Gustavo Goes, percucionista do Menos é Mais, sobre as indicações. A votação para a premiação está aberta no site do Multishow.

Para o BenzaDeus, a primeira indicação já chega carregada de emoção e responsabilidade. Magrão descreve o momento como “um sentimento de alegria misturado com felicidade e orgulho”, a surpresa de estrear o prêmio. “É assustador também, nossa primeira indicação a um dos maiores prêmios do Brasil. A gente espera que dê tudo certo”, afirma.

O artista destaca ainda o papel histórico e atual do pagode brasiliense. Ele lembra grupos como Coisa Nossa, Amor Maior e Papel Machê, além da recente consolidação de novos nomes, que reforçam o segmento. Para ele, dividir a premiação com o Menos é Mais é motivo de orgulho para toda a cidade. “Vai ser uma grande felicidade para Brasília a gente poder ganhar essa premiação. Espero que a galera vote bastante.”

O Menos é Mais, por sua vez, vive mais um capítulo de uma trajetória que ganhou projeção nacional em 2020. Goes recorda a primeira participação no prêmio, quando o grupo levou a categoria “Experimente”. Agora, quatro anos depois, comemora novas indicações e a maturidade alcançada. “É uma honra muito grande. Muito além do que a gente sonhava no início”, diz. Ele ressalta que a visibilidade do prêmio ajuda a aproximar o público do pagode. “A gente espera que esse momento de indicação mobilize não só quem curte o Menos é Mais, mas quem curte o pagode a viver mais essa música”.

Gustavo também enxerga o atual cenário do gênero como especialmente favorável, tanto no país quanto no Distrito Federal. Ele aponta Brasília como um verdadeiro polo de exportação de grupos de pagode, lembrando que a cena já era forte antes mesmo da ascensão nacional de bandas como Menos é Mais e Di Propósito. “O público brasiliense vem consumindo muito pagode, e isso reflete no sucesso que o BenzaDeus faz hoje. É muito incrível ver nossos conterrâneos chegando tão longe.”

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel