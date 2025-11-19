Billie Eilish celebra uma década de carreira e lembra a primeira música lançada

Billie Eilish durante a noite histórica do Grammy 2020, quando se tornou a artista mais jovem a vencer as quatro categorias principais da premiação - (crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP)

Dez anos após lançar Ocean Eyes de forma despretensiosa na internet, Billie Eilish lembrou o marco que deu origem à carreira que a transformaria em um dos maiores nomes da música pop. A faixa, criada em colaboração com o irmão, Finneas, foi o primeiro passo de um projeto doméstico que alcançaria o mundo.

Para celebrar a data, Finneas compartilhou no Instagram uma foto de Billie ainda na adolescência, relembrando o momento em que enviaram a música ao SoundCloud. Ele destacou como a canção moldou a juventude de ambos e os acompanhou por uma década inteira, enquanto aprendiam a compor, produzir e viver da própria arte.

Nos stories do Instagram, Billie compartilhou o post do irmão: "Tudo por causa dessa música".

Na homenagem, o produtor ressaltou o orgulho pelo crescimento da irmã e agradeceu pela oportunidade de trabalhar ao lado dela, descrevendo a parceria como um “emprego dos sonhos” que permitiu que viajassem juntos pelo mundo. Billie, por sua vez, repostou a publicação e resumiu o sentimento de revisitar suas origens: para ela, tudo começou por causa daquela primeira música.

A artista acumula alguns dos maiores reconhecimentos da indústria: venceu 9 Grammys, incluindo o feito histórico de ganhar, em 2020, as quatro categorias principais de uma só vez (Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação).

Também conquistou 2 Oscars de Melhor Canção Original com No Time to Die e What Was I Made For?, possui diversos MTV VMAs, Brit Awards, American Music Awards e já quebrou mais de 15 recordes do Guinness, incluindo feitos como artista mais jovem a gravar um tema de James Bond e mais jovem a vencer as categorias principais do Grammy. Esses prêmios consolidam Billie como uma das artistas mais influentes e premiadas de sua geração.

