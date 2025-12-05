Sorriso Maroto faz a festa do pagode em turnê de despedida neste sábado

A turnê de despedida Sorriso Maroto As Antigas chega ao fim, e Brasília será palco de um dos momentos mais emocionantes desse ciclo. O grupo se apresenta na Arena Mané Garrincha, neste sábado (6/12), a partir das 18h, para o penúltimo show do projeto que revisita os maiores sucessos das últimas duas décadas da banda.

Desde o anúncio da despedida, a turnê ganhou um clima especial. Ao Correio, Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, afirma que cada apresentação carrega um peso afetivo diferente.

"Cada show tem um gostinho único. A galera sente a mesma energia das primeiras edições, mas agora sabendo que é a última vez. Estamos vivendo isso de forma muito especial", diz Bruno.

Para marcar a reta final do projeto, o Sorriso preparou um formato exclusivo, com um show totalmente dedicado ao repertório clássico que consolidou a banda como um dos principais nomes do pagode nacional. "Reviver toda a nossa história e nos despedir no auge é emocionante. A sintonia com o público está enorme", afirma Bruno.

Brasília esteve presente nas duas primeiras edições do projeto e tem um significado afetivo para o grupo. "O público de Brasília nos abraçou desde o início, mesmo quando o pagode não era tão forte. Hoje, o cenário mudou, graças a artistas como Menos é Mais e Di Propósito, e isso só reforçou nossa vontade de voltar", explica o vocalista.

A banda promete uma verdadeira viagem no tempo. A ideia é revisitar todas as fases do Sorriso, celebrando hits que marcaram gerações e relembrando momentos essenciais da trajetória do grupo.

"Podem esperar um repertório 100% Sorriso, todos os nossos sucessos, uma experiência pra guardar pra sempre", afirma Bruno. O grupo retorna à capital logo após comemorar o primeiro Grammy Latino de melhor album de samba/pagode, com o disco Eu Gosto no Pagode Vol. 3. Com expectativa alta e emoção à flor da pele, o Sorriso Maroto promete transformar o reencontro com o público brasiliense em uma noite histórica.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco