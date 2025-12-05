Carol Biazin canta sucessos da carreira em show no Toinha

Após uma apresentação inesquecível no Funn Festival, Carol Biazin volta à capital brasileira. Nesta sexta-feira (5/12), às 20h, a cantora e compositora canta os sucessos da carreira, incluindo o novo álbum No escuro, quem é você, no Toinha Brasil (Quadra SOF Sul Quadra 9 SN. Conjunto A, Guará). Os ingressos já estão disponíveis no site da Articket, a partir de R$ 180.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Desde a participação no reality show The Voice Brasil, em 2017, a artista se tornou um dos grandes nomes da música pop brasileira. Em oito anos de carreira, Biazin construiu uma discografia recheada de composições marcantes, como Amor traumatizado, Ligações de alma e Que pecado!, que exploram narrativas pessoais, sexualidade e outras reflexões sobre o mundo moderno. No Spotify, coleciona mais de 1 milhão de ouvintes.
Em 2019, Carol Biazin ganhou o Prêmio Jovem Brasileiro por Artista do Ano e foi indicada na categoria Revelação do Ano, no Prêmio Multishow de Música Brasileira. Com o disco duplo No escuro, quem é você?, a cantora recebeu a primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. A performance promete marcar o público brasiliense pela segunda vez este ano.
*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco