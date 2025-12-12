Clube do Choro recebe tributo a Dominguinhos neste sábado (13/12)

Neste sábado (13/12), às 20h30, o palco do Clube do Choro recebe um tributo a Dominguinhos, pelo grupo Forró Cobogó. O show será realizado no Dia Nacional do Forró, data do nascimento de Luiz Gonzaga (13 de dezembro de 1912), celebra a força cultural do gênero em todo o país.



Formado em 2022, o conjunto Forró Cobogó traz uma sonoridade que une tradição e o novo, combinando o trio clássico sanfona, zabumba e triângulo com violão e violino. Em maio de 2024, o grupo lançou seu primeiro EP ao vivo feito no palco do Clube do Choro, reforçando a conexão com a casa. Agora, eles retornam para fechar o ano com um show pensado para dançar, não apenas para assistir. “É um baile de verdade. A gente pensou esse tributo como uma noite dançante, não só como um show para assistir sentado. Afinal, é Dia Nacional do Forró e nosso último baile do ano no Clube do Choro”, afirma João Dias, violinista do grupo.

O repertório passeia por diversas fases da carreira de Dominguinhos, mesclando xote, baião, forró e arrasta-pé. Segundo o violinista: “Dominguinhos sempre foi uma referência direta no jeito que a gente toca, arranja e pensa no forró”. Para o Cobogó, "unir essa celebração à data simbólica e ao encerramento da temporada no Clube do Choro junta muita coisa importante numa noite só”, reforça o músico.

A apresentação reforça que o forró é um gênero versátil, dançante e de suma importância para a cultura brasileira. João resume que a grande marca deixada por Dominguinhos é mostrar que “ O forró pode ser o que ele quiser, sofisticado e, ao mesmo tempo, simples o suficiente para qualquer pessoa cantar junto”. Com base nisso, o grupo leva para o palco um show dançante e alegre, que convida o público a ocupar a pista e sempre relembrar os legados deixados não só por Dominguinhos mas por outros nomes como Luiz Gonzaga, João Silva, Marinês dentre outros também.

Forró Cobogó, tributo a Dominguinhos

Amanhã (13/12), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site da bilheteria digital. Classificação indicativa livre

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco