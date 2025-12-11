Ministério da Cultura promove encontro virtual para debater o forró

Nesta sexta-feira (12/12), de 14h às 21h, o Ministério da Cultura promove o evento Escutatória Cultural pelo Brasil – Forró. O encontro será em forma virtual, por meio da plataforma Teams, e pode ser acessado neste link.

O evento é promovido por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, em parceria com os Movimentos Culturais e Fórum Nacional de Forró de Raiz. O objetivo é ampliar a participação social na construção da Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares, com a presença de mestres, artistas, pesquisadores, gestores culturais e instituições para debater formas de fortalecer a cultura do forró.

O projeto Escutatória Cultural foi iniciado pelo Ministério da Cultura em 2024, com as etapas regionais. Desde o início deste ano, uma série de diálogos estão sendo feitos com movimentos estaduais e temáticos, como representantes de culturas tradicionais e populares no Rio de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Sul.

