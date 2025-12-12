'Chalera Elétrica' apresenta performance especial na Infinu neste domingo (14/12)

Neste domingo (14/12), a partir das 16h, a banda Chalera Elétrica se apresenta na Infinu Comunidade Criativa. O show será a gravação ao vivo do disco ‘Eu nasci depois do penta’. A produção traz uma abordagem que vai do individual ao coletivo e se desenvolve nas vivências da geração dos anos 2000. Os ingressos custam a partir de R$20 no site da plataforma Shotgun.

A banda, parte do movimento Maquelou, está em uma crescente no cenário musical da capital e traz uma melodia pop da contracultura comandada pela geração dos anos 2000. As músicas do grupo misturam romance com ficção, existencialismo com sentimentalismo a fim de provocar reflexões. O grupo é formado por Ana Clara Ramón (voz e contrabaixo), Beni Mizrahi (voz e guitarra rítmica), Pedro Croccia (bateria) e Sidney Lucas (voz e guitarra solo).

Chalera Elétrica surgiu da amizade entre Beni e Ana. Ele conta como foi a criação do grupo. “Conheci a Ana há 8 anos numa antiga loja de música na 510 Sul, costumávamos ir para lá para mexer nos instrumentos. Eu não tocava nada, a Ana já era meio prodígio. Um dia, calhou de estarmos lá no mesmo momento. Nos conhecemos e ficamos amigos logo de cara. Sempre tentamos criar uma banda quando éramos mais novos, mas só conseguimos de fato em 2023”, diz.

O estilo da banda é um pop rock extremamente versátil. Beni explica, “É algo que pode facilmente ser escutado por qualquer pessoa. Músicas animadas, dançantes em qualquer ritmo. Pode ser aquela barulhada pra fazer bagunça, algo pra fazer passinho, para dançar coladinho. Músicas populares dessas que são legais tocar com os amigos de rolé com um violão”, ressalta.

“A gente é muito passional em meio a um mundo racionalista (não digo racional) e metódico. Gostamos de poesia, gostamos de bobeiras, gostamos de fazer piada e de conversar sobre tudo. No fundo, somos crianças brincalhonas, sempre perguntando "por quê?", destaca

Serviço

Dia 14 de dezembro, a partir das 16h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós). Os ingressos custam a partir de R$20 no site da plataforma Shotgun.

