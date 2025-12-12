Pabllo Vittar agita Brasília com Club Vittar, seu novo projeto como DJ

Um hobby que evolui para uma turnê ao redor do país, o Club Vittar é o novo projeto de Pabllo Vittar. O que começou de forma despretensiosa em festas com amigos logo se tornou mais uma experimentação na carreira tão diversa da Drag Queen. E mais uma vez ela sucede: com apresentações na São Paulo Fashion Week e em baladas no Brasil inteiro, agora ela traz o set especial para Brasília. Neste sábado (13/12), das 21h às 06h, o público pode curtir a noite com Vittar e outros DJs que prometem agitar a Birosca.

Além de poder fazer o que ama, o Club Vittar é uma oportunidade de Pabllo se aproximar dos fãs, visto que o estilo do projeto a permite passar por baladas e outros estabelecimentos em cidades menores. “Sempre gostei de discotecar. Partindo disso, pensei que seria uma maneira diferente que tenho para me conectar com os meus fãs, tocando as minhas músicas, mas também músicas que gosto de escutar, canções de artistas que eu gosto”, explica a Drag.

O evento tem duas pistas: na Vittar, além da cantora, haverá shows dos DJs Thales Sabino, Fernando Cunha, Carrie Myers b2b Victor Eloi, Perigor b2b Drew, Tonny Rocks e Cadelacéu; Já a Vapor terá apresentações de Weirdo, Aeva, Amethysta, Slow e Asumihara & Mschn. “Brasília vai ser um set especial, com certeza! Eu amo a Vapor, então além de um DJ Set vai ser um encontro de amigos de longa data! To super ansiosa!”, destaca Pabllo.

Dona de sucessos como K.O., Sua Cara e Amor de Que, Pabllo emplacou também grandes hits de carnaval. Em 2023, lançou o álbum After, com remixes de canções do disco Noitada, do mesmo ano. As músicas, que incluem feats com Pedro Sampaio e DJ RaMeMes, foram o início da carreira de DJ e precursoras do Clube Vittar. O lançamento mais recente da cantora foi o EP natalino Prazer, mamãe noel, e ela afirma que o single de mesmo nome, uma parceria com Filipe Guerra e John W, é a música que não pode faltar no set dela.

“O Club Vittar é completamente diferente dos meus shows porque é o momento em que me apresento para o público como DJ, é onde mostro uma outra faceta minha. É um projeto que permite que eu faça esses sets temáticos em alguns momentos. Tenho o meu bloco de carnaval, as minhas turnês, o meu show de halloween, meu mini álbum de Natal, então a possibilidade de fazer outros projetos temáticos é algo que eu não descarto”, finaliza Vittar.

Serviço

Club Vittar

Dia 13 de dezembro, a partir das 21h, na Birosca do Conic. Ingressos a partir de R$ 120 + taxas do Shotgun. Classificação Indicativa: 18 anos.