Batalha de poesia ocupa o Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Em edição histórica, um dos mais importantes eventos de embates do rap é atração no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Bob 13 e Alva, apresentadores da Batalha da Aldeia - (crédito: Opoeta)
Brasília receberá a maior batalha de MCs do Brasil. Em 21 de dezembro, o BDA All Star Tour desembarca na cidade dentro do Brasília Tecnogame, em uma edição histórica realizada em parceria com a Batalha da Aldeia, uma das maiores e mais respeitadas batalhas de rap do país. Com entrada gratuita, o evento será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e promete reunir rima, técnica, diversidade cultural e muita identidade urbana.

A apresentação fica por conta de Bob 13, fundador e apresentador da Batalha da Aldeia, ao lado de Alva e DJ Duh França, nomes fundamentais para a condução e energia do evento. Juntos, eles comandam o espetáculo que leva para o público brasiliense a essência das batalhas de rua que movimentam o cenário do rap nacional.

Ao Correio, o fundador e apresentador da BDA, Bob 13, explica que a batalha contará com os melhores mcs do Brasil: "Queremos transmitir a essência pura do que é viver a Batalha da Aldeia na sua cidade. Por onde passamos, temos sempre um acolhimento incrível da galera local, então vai ser uma realização de sonho coletiva."

O palco do BDA All Star Tour em Brasília será ocupado por 12 MCs que representam diferentes regiões e estilos do freestyle brasileiro. Estão confirmados: Xamuel (RS) , Apollo (SP), Big Mike (SP), Neo (RJ), Prado (SP), Levinsk (SP), Devilzinha (SP), Menor MC (AM), Gomes MC (DF), Tubarão (SP), Ajota (SP), Jaya Luck (BA), Guri (SP).

Além dos nomes nacionais, o evento também contará com o show de Jotapê, mc que, por muito tempo, se dedicou as batalhas e agora se dedica a carreira como cantor.

Para Bob 13, Brasília tem um papel histórico no movimento: "Brasília é uma cidade histórica e carrega uma cena linda de batalhas de MCs. Tenho certeza que a galera toda vai fazer questão de vivenciar isso conosco."

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

 

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 19/12/2025 00:01 / atualizado em 19/12/2025 10:35
