Michel Teló celebra Natal com apresentação gratuita na Esplanada

Michel Teló celebra O Nosso Natal na Esplanada dos Minstérios - (crédito: Divulgação)

A Esplanada dos Ministérios recebe, nesta sexta-feria (19/12) a apresentação do cantor Michel Teló. A apresentação do cantor é parte da celebração O Nosso Natal, o evento realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). A apresentação é gratuita e começa a partir das 19h30.

O Nosso Natal 2025 terá programação diária entre 17h às 23h, com atividades culturais, artísticas e de lazer voltadas para toda a família. A partir das 17h, o público pode aproveitar atrações como Trenzinho, Casa do Papai Noel, pista de gelo, carrossel e roda-gigante, além de oficinas infantis com turmas às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45.

A programação inclui teatro infantil, com espetáculo às 18h. No Palco Principal, as atividades começam às 17h, com DJ e abertura do dia. Às 18h, a banda Posers sobe ao palco, seguida pelo retorno do DJ às 18h40. As filas para os brinquedos se encerram às 22h.

Além das atrações culturais, o espaço conta com uma praça de alimentação diversificada, com opções gastronômicas que valorizam negócios familiares, empreendedoras de diferentes regiões administrativas e empresas lideradas por mulheres.

Serviço

Michel Teló em Brasília

Nesta sexta-feira (19/12), nas Esplanada dos Ministérios, às 19h30. Entrada Gratuita. Classificação indicativa livre.